Referendum o větrných elektrárnách v Úpici není platné. Přišlo málo voličů

„Referendum by bylo platné, pokud by se ho zúčastnilo alespoň 35 procent ze všech oprávněných osob. Účast však byla jen 27,75 procenta,“ řekla v neděli tajemnice radnice Šárka Bušinská. Celkový počet oprávněných voličů v Úpici činil 4 340 a odevzdáno bylo 1 183 platných hlasů.
Lidé odpovídali na otázku, zda souhlasí s tím, aby Úpice učinila veškeré možné kroky ve své působnosti k zabránění výstavby větrných elektráren na celém svém území.
„Mělo by se jednat o tři až pět větrných elektráren v lokalitě nad městskou částí Radeč. Jde o záměr a město má se společností ČEZ podepsanou všeobecnou smlouvu o spolupráci,“ uvedla Bušinská. Podnětem pro vyhlášení referenda byl požadavek přípravného výboru.
V říjnových volbách v tomto městě s 5 400 obyvateli zvítězili Úpičtí patrioti s podporou TOP 09. Ti získali spolu s druhým uskupením Žít v Úpici (LES a nezávislí) shodně po čtyřech mandátech v 15členném zastupitelstvu. Tři mandáty obsadilo uskupení MY Úpičáci sdružující lidovce a nezávislé kandidáty a po dvou mandátech získaly hnutí SPD a strana ODS.
Na koalici se dohodli zástupci Úpických patriotů, uskupení Žít v Úpici a ODS, přičemž v 15členném zastupitelstvu disponují deseti hlasy. Starostou byl 4. listopadu zvolen policista Milan Vojtěch a místostarostou Jiří Adam (oba Úpičtí patrioti). Dalšími radními se stali podnikatel Jaroslav Jörka a dosavadní místostarosta Martin Kořízek (oba Žít v Úpici) a Martin Dytrych (za ODS).