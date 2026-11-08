Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Referendum o větrných elektrárnách v Úpici není platné. Přišlo málo voličů

Autor: ,
  9:28aktualizováno  9:28
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Pohled na dva větrníky u Radče z louky nad Studencem nedaleko Úpice. Vizualizace je součástí pohledové studie v prezentaci Potenciál rozvoje větrných elektráren z dubna 2024. | foto: ČEZ Obnovitelné zdroje

Sobotní referendum o případné stavbě větrných elektráren v Úpici na Trutnovsku není platné, protože přišlo málo lidí. Katastr obce nespadá do státem vyhlášených akceleračních zón, které umožňují rychlejší povolování větrníků.

„Referendum by bylo platné, pokud by se ho zúčastnilo alespoň 35 procent ze všech oprávněných osob. Účast však byla jen 27,75 procenta,“ řekla v neděli tajemnice radnice Šárka Bušinská. Celkový počet oprávněných voličů v Úpici činil 4 340 a odevzdáno bylo 1 183 platných hlasů.

Lidé odpovídali na otázku, zda souhlasí s tím, aby Úpice učinila veškeré možné kroky ve své působnosti k zabránění výstavby větrných elektráren na celém svém území.

„Mělo by se jednat o tři až pět větrných elektráren v lokalitě nad městskou částí Radeč. Jde o záměr a město má se společností ČEZ podepsanou všeobecnou smlouvu o spolupráci,“ uvedla Bušinská. Podnětem pro vyhlášení referenda byl požadavek přípravného výboru.

V říjnových volbách v tomto městě s 5 400 obyvateli zvítězili Úpičtí patrioti s podporou TOP 09. Ti získali spolu s druhým uskupením Žít v Úpici (LES a nezávislí) shodně po čtyřech mandátech v 15členném zastupitelstvu. Tři mandáty obsadilo uskupení MY Úpičáci sdružující lidovce a nezávislé kandidáty a po dvou mandátech získaly hnutí SPD a strana ODS.

Na koalici se dohodli zástupci Úpických patriotů, uskupení Žít v Úpici a ODS, přičemž v 15členném zastupitelstvu disponují deseti hlasy. Starostou byl 4. listopadu zvolen policista Milan Vojtěch a místostarostou Jiří Adam (oba Úpičtí patrioti). Dalšími radními se stali podnikatel Jaroslav Jörka a dosavadní místostarosta Martin Kořízek (oba Žít v Úpici) a Martin Dytrych (za ODS).

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.