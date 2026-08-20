Posměch a zadostiučinění nad pádem větrné elektrárny. Ozval se Turek i Nacher

  19:02
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Poblíž Potštátu na Přerovsku se zřítila jedna ze čtyř větrných elektráren,...

Poblíž Potštátu na Přerovsku se zřítila jedna ze čtyř větrných elektráren, které tam stojí. | foto: Městský úřad Potštát

Vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a Green Deal Filip Turek (Motoristé)...
Jednání Poslanecké sněmovny. Stavební zákon. Na snímku Patrik Nacher (ANO)....
Filip Turek (Motoristé), poslanec a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku a...
Schůze Poslanecké sněmovny. Na snímku místopředseda Sněmovny Patrik Nacher...
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Zřícení třicetimetrové větrné elektrárny u Potštátu rozvířilo politickou debatu. Poslanec Motoristů sobě Filip Turek naráží na „symboliku“ události a Patrik Nacher (ANO) kritizuje zastánce zelené energie za přehlížení obav obcí. Odborníci však emoce mírní s tím, že šlo o ojedinělou nehodu třicet let starého a odstaveného stroje.

U Potštátu na Přerovsku se zřítila třicetimetrová větrná elektrárna. Incident se obešel bez zranění, vyřadil však z provozu internetový vysílač. Příčiny neštěstí zjišťuje policie, radnice už požaduje prověření bezpečnosti ostatních větrníků v lokalitě.

Filip Turek (Motoristé sobě) v reakci pro iDNES.cz situaci označil za symbolickou: „Je to poněkud symbolické, jakoby tato událost ukázala, že jsem svůj pomyslný boj s ‚větrnými mlýny‘ vyhrál. Bez nadsázky ovšem tuto situaci nikomu nepřeji a jsem především rád, že nikdo nebyl zraněn,“ sdělil politik.

Kriticky se na síti X vymezil Patrik Nacher. „Asi vítr Máchale... Je potřeba si uvědomit, že k zemi šel 30 metrů vysoký kolos. Asi foukalo moc,“ začal. Zastal se také obcí, které výstavbu dalších věží odmítají: „A to obce, které se brání instalaci větrných elektráren (vysokých nikoliv pouze 30, nýbrž až 250 metrů) v blízkosti obydlí, líčí kupříkladu Komora OZE pomalu jako líhně dezinformátorů. Kde máme ekology a další hlasité zastánce masivního rozvoje větrné energetiky nyní?“

Nacherův stranický kolega, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) později ve čtvrtek ČTK sdělil, že se k nehodě u Potštátu zatím nebude vyjadřovat a čeká na podrobnější informace od energetiků.

Pád stavby vyvolal polemiku

Do debaty se zapojil například spolek Chraň domov svůj. Ten ve svém příspěvku na Facebooku poukazuje na možná úskalí: „Událost ale přirozeně otevírá otázku, kterou bychom neměli přehlížet: jaká jsou skutečná rizika a náklady spojené s provozem těchto zařízení?“ Spolek zároveň dodává, že „žádná technologie není bez rizik a vedle očekávaných přínosů je nutné otevřeně hovořit také o bezpečnosti, spolehlivosti a dopadech na okolí.“

Česká společnost pro větrnou energii však upozorňuje na kontext tohoto konkrétního zařízení. Šlo totiž o přibližně třicet let starou elektrárnu výrobce Bonus, který produkci ukončil již v roce 2005, větrné elektrárny tohoto výrobce navíc nikde jinde v Česku nestojí.

Policie pak uvedla, že zařízení bylo již od začátku července odstaveno z provozu kvůli poškození táhla v lopatkách. Předběžným spekulacím se po dobu probíhajícího odborného šetření vyhýbá i starosta Potštátu René Passinger.

Podle předsedy České společnosti pro větrnou energii (ČSVE) Michala Janečka jde o vůbec první pád větrné elektrárny v historii tuzemska a označil jej za „anomálii“. Společnost rovněž popisuje, že se elektrárny standardně staví 500 až 800 metrů od obytné zástavby.

Redakce iDNES.cz s žádostí o vyjádření oslovila ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé sobě) i jeho předchůdce Petra Hladíka (KDU-ČSL), do vydání textu však ani jeden z nich nereagoval.

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