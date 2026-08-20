U Potštátu na Přerovsku se zřítila třicetimetrová větrná elektrárna. Incident se obešel bez zranění, vyřadil však z provozu internetový vysílač. Příčiny neštěstí zjišťuje policie, radnice už požaduje prověření bezpečnosti ostatních větrníků v lokalitě.
Filip Turek (Motoristé sobě) v reakci pro iDNES.cz situaci označil za symbolickou: „Je to poněkud symbolické, jakoby tato událost ukázala, že jsem svůj pomyslný boj s ‚větrnými mlýny‘ vyhrál. Bez nadsázky ovšem tuto situaci nikomu nepřeji a jsem především rád, že nikdo nebyl zraněn,“ sdělil politik.
Kriticky se na síti X vymezil Patrik Nacher. „Asi vítr Máchale... Je potřeba si uvědomit, že k zemi šel 30 metrů vysoký kolos. Asi foukalo moc,“ začal. Zastal se také obcí, které výstavbu dalších věží odmítají: „A to obce, které se brání instalaci větrných elektráren (vysokých nikoliv pouze 30, nýbrž až 250 metrů) v blízkosti obydlí, líčí kupříkladu Komora OZE pomalu jako líhně dezinformátorů. Kde máme ekology a další hlasité zastánce masivního rozvoje větrné energetiky nyní?“
Nacherův stranický kolega, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) později ve čtvrtek ČTK sdělil, že se k nehodě u Potštátu zatím nebude vyjadřovat a čeká na podrobnější informace od energetiků.
Pád stavby vyvolal polemiku
Do debaty se zapojil například spolek Chraň domov svůj. Ten ve svém příspěvku na Facebooku poukazuje na možná úskalí: „Událost ale přirozeně otevírá otázku, kterou bychom neměli přehlížet: jaká jsou skutečná rizika a náklady spojené s provozem těchto zařízení?“ Spolek zároveň dodává, že „žádná technologie není bez rizik a vedle očekávaných přínosů je nutné otevřeně hovořit také o bezpečnosti, spolehlivosti a dopadech na okolí.“
Česká společnost pro větrnou energii však upozorňuje na kontext tohoto konkrétního zařízení. Šlo totiž o přibližně třicet let starou elektrárnu výrobce Bonus, který produkci ukončil již v roce 2005, větrné elektrárny tohoto výrobce navíc nikde jinde v Česku nestojí.
Policie pak uvedla, že zařízení bylo již od začátku července odstaveno z provozu kvůli poškození táhla v lopatkách. Předběžným spekulacím se po dobu probíhajícího odborného šetření vyhýbá i starosta Potštátu René Passinger.
Podle předsedy České společnosti pro větrnou energii (ČSVE) Michala Janečka jde o vůbec první pád větrné elektrárny v historii tuzemska a označil jej za „anomálii“. Společnost rovněž popisuje, že se elektrárny standardně staví 500 až 800 metrů od obytné zástavby.
Redakce iDNES.cz s žádostí o vyjádření oslovila ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé sobě) i jeho předchůdce Petra Hladíka (KDU-ČSL), do vydání textu však ani jeden z nich nereagoval.