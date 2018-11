‚Větší potupu jsem nezažil.‘ Vozíčkáře nepustili do Národního muzea, podle instituce kvůli bezpečnosti

PRAHA Přibližně hodinu měl čekat v táhnoucí se frontě, aby se podíval do nově zrekonstruovaného Národního muzea. Historickou budovu v horní části Václavského náměstí v Praze si ale přesto neprohlédl, ačkoliv na něj přišla řada. Vozíčkáře Milana Laštůvku údajně chvíli po vstupu vykázala ochranka. Podle instituce se tak stalo z důvodu bezpečnosti, protože objekt zatím nemá zkolaudovanou bezbariérovou cestu.

Novorenesanční skvost z konce 19. století se veřejnosti opět částečně otevřel 28. října, kdy si Česko připomnělo sto let české státnosti. Mezi návštěvníky, kteří kvůli zrekonstruovanému dílu architekta Josefa Schulze neváhají čekat hodiny ve frontách, byl v uplynulých dnech i sedmatřicetiletý Milan Laštůvka. Prohlídky se ovšem podle deníku Blesk, jenž popsal jeho zkušenost, nedočkal.



Laštůvkovi podle jeho slov znemožnila návštěvu budovy ochranky objektu. Sdělit mu měla, že vstup do objektu je vozíčkářům prozatím zakázán. „Za dvanáct roků, co jsem na vozíku, jsem asi nezažil snad větší potupu, než když mě vede ochranka před zraky stovek lidí jako nějakého zločince a vyhazuje mě z budovy se slovy, že jako vozíčkář tu nemám co pohledávat,“ líčil muž listu.

Nelíbilo se mu zejména to, že v okolí objektu chyběly jakékoliv cedule, které by o zákazu vstupu vozíčkářů do muzea informovaly. Ostraha jej sice pod příslibem jeho přátel, že ho vynesou po schodech, do budovy pustila. Po pár minutách ale své rozhodnutí nakonec měla přehodnotit a Laštůvku, který podle Blesku skončil na invalidním vozíku po havárii na motorce, vyprovodila.

Zástupce Národního muzea událost mrzí. Jde prý o nedorozumění, které by Laštůvkovi rádi osobně vysvětlili. Nemají na něj ovšem kontakt, neboť přímo instituci si nestěžoval.

„Rozhodně se nejedná o neúctu. Historická budova je ve zkušebním provozu a ne všechny prostory jsou již zkolaudované, včetně bezbariérového vstupu,“ řekla serveru Lidovky.cz Kristina Kvapilová, mluvčí muzea. Hlavním důvodem je tedy podle ní zajištění bezpečnosti návštěvníků. „V případě krizové situace, ať už je to požár nebo teroristický útok, je nemožné vozíčkáře rychle evakuovat,“ vysvětlila.



Národní muzeum během rekonstrukce.

Budova by měla být vybavená veškerým potřebným zařízením pro hendikepované lidi během jara. Do té doby muzeum podle Kvapilové zapracuje na tom, aby byly informace a omezeném vstupu co nejvíce viditelné.

Podotkla zároveň, že jedna z nejdůležitějších kulturních institucí s touto skupinou obyvatel dlouhodobě spolupracuje. Momentálně nemohou v Národním muzeu jezdit ani kočárky. Rodiče je ovšem mohou v objektu odložit a děti nést v náručí.

Výstava online: Česko-slovenská/Slovensko-česká výstava je dostupná i na internetu. Najdete ji na stránkách Google Arts & Culture.

Návštěvníkům je momentálně přístupné pouze přízemí a části prvního patra – panteon a ochoz. V suterénních prostorech jsou nachystány dvě příležitostné expozice: 2x100 a Česko-slovenská/Slovensko-česká výstava.

Prvně zmiňovaná expozice představuje dvě stovky rozmanitých předmětů ze sbírek Národního muzea se zajímavým příběhem. Česko-slovenská/Slovensko-česká výstava, která vznikla u příležitosti 100. výročí založení republiky, přibližuje dějiny společného státu Čechů a Slováků. Jde o přibližně 1500 předmětů rozdělených do několika tematických částí, jako jsou politika, kultura, průmysl, sport nebo vojenství.