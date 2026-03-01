Většina Čechů si myslí, že se Ukrajincům u nás daří začlenit, ukázal průzkum

Většina obyvatel České republiky si myslí, že se ukrajinským uprchlíkům podařilo začlenit do české společnosti. Myslí si to 69 procent dotázaných, tedy stejný počet jako v dubnu 2023. Že se ukrajinským běžencům začlenit nedaří, si naopak myslí 24 procent lidí, o procentní bod více než před necelými třemi lety. Vyplývá to z průzkumu agentury Kantar CZ vypracovaného pro Českou televizi.

Vojenskou pomoc Ukrajině by Česko mělo nadále zprostředkovávat podle 54 procent dotázaných. To je o sedm procentních bodů více než v říjnu roku 2023, ale zároveň o sedm procentních bodů méně než v březnu 2022, tedy bezprostředně po začátku války.

Začátkem roku 2022 pak také panovala největší obava českých obyvatel, že by po příchodu Ukrajinských uprchlíků mohlo být pro Čechy obtížné sehnat práci. V březnu 2022 si to myslelo 43 procent dotázaných. Letos v lednu ale mělo tuto obavu již méně lidí, a to 35 procent.

Pozitivní zkušenost mají častěji muži

V současnosti má podle průzkumu s Ukrajinci pozitivní zkušenost 35 procent dotázaných, tedy o pět procentních bodů více než v říjnu 2023. Vzrostl také počet lidí, kteří hodnotí postoj k Ukrajincům jako neutrální, a to z 26 procent v roce 2023 na 30 procent v letošním lednu. Podíl lidí s negativními zkušenostmi se v tomto období nezměnil a má ho přibližně pětina populace.

Častěji podle analytika Kantar Pavla Ranocha mají pozitivní zkušenost s Ukrajinci muži, lidé z mladších generací a spíše lidé s vyšším vzděláním.

Z celkového počtu lidí, kteří mají pozitivní zkušenost s ukrajinskými uprchlíky, tvoří 60 procent voliči opozičních stran, tedy koalice Spolu, STAN a Pirátů. Naproti tomu voliči dnešních vládních stran, tedy ANO, SPD a Motoristů, tvoří 20 procent, tedy třikrát méně, řekl ČT Ranocha.

Průzkum byl součástí sociologického šetření České televize nazvaného Trendy Česka. Realizovala ho agentura Kantar CZ a její pracovníci se dotazovali převážně v druhé polovině letošního ledna. Zúčastnilo se ho 1 200 respondentů.

Nejvíce uprchlíků na počet obyvatel

Ukrajinci ze své země prchají kvůli ruské vojenské agresi, kterou Moskva zahájila před čtyřmi lety. V Česku bylo k únoru 2026 evidováno přes 398 tisíc lidí ukrajinské národnosti s dočasnou ochranou. Podle ministerstva vnitra jich přichází do Česka z Ukrajiny dál přibližně 6 tisíc měsíčně.

Česká republika přijala nejvíce ukrajinských uprchlíků na počet obyvatel v Evropské unii. Dočasná ochrana jim umožňuje přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na pracovní trh.

