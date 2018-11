Většina obchodů bude letos na Štědrý den zavírat kolem poledne. Některé ani neotevřou

Praha Většina obchodních řetězců letos opět na Štědrý den zavře mezi 11. a 12. hodinou, IKEA a Penny Market nechají prodejny 24. prosince uzavřené. Zákon obchodním řetězcům umožňuje mít 24. prosince otevřeno až do 12:00.

„Už loni jsme našim zaměstnancům, po hektickém předvánočním období, dali na Štědrý den volno. Letos v tom chceme pokračovat. Budeme rádi, když stráví vánoční svátky v rodinném kruhu,“ uvedl jednatel Penny Marketu Martin Peffek.



IKEA nechá své obchodní domy zavřené od 24. do 26. prosince, na Silvestra bude mít otevřeno do 16 hodin. Také e-shop Alza.cz bude mít 24. prosince zavřené všechny pobočky s výjimkou pražské prodejny v Holešovicích, která bude obsluhovat zákazníky do 12 hodin. Na Boží hod se pak uzavře i tato prodejna.

Většina velkých řetězců zavře své obchody na Štědrý den v poledne. „Budeme mít otevřeno do 12:00, stejně jako v loni,“ uvedla mluvčí velkoobchodů Makro Romana Nýdrle. Ve stejný čas zavřou své obchody také např. C&A Moda či Globus. Tesco uzavře prodejny v 11:00 a Lidl o půl hodiny později. Řada menších prodejen se bude řídit otevírací dobou nákupních center, která zavřou nejčastěji mezi 13. a 15. hodinou.

Odboráři v maloobchodu oceňují krok těch řetězců, které zůstanou na Štědrý den uzavřené. „Uvítali bychom rozšíření vstřícného gesta k zaměstnancům i u ostatních maloobchodních a velkoobchodních společností,“ řekla prezidentka Unie zaměstnanců obchodu, logistiky a služeb Renáta Burianová.

Většina řetězců naopak rozšíří otevírací dobu před svátky. Na Silvestra se obchody zavřou již odpoledne. „Poslední den roku sice zkracujeme naši běžnou otevírací dobu o tři hodiny, ale v některých lokalitách začínáme s prodejem už od 7:00. Na Nový rok je podle státem nařízeného svátku i u nás zavřeno, ale už 2. ledna startujeme opět běžnou otevírací dobu, tedy od 8:00 do 21:00,“ uvedla mluvčí Globusu Rita Gabrielová.