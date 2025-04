svm Matěj Svěrák Autor:

Nástup do vězení a život za mřížemi krok za krokem. Nezisková organizace Rubikon Centrum s Vězeňskou službou natočila a zveřejnila instruktážní video, ve kterém fiktivní trestanec Jakub popisuje první hodiny ve výkonu trestu. Radí také, co si s sebou do věznice vzít a vysvětluje, co je koule nebo díra. „Vězňům nevěř. Nejsou to tví kamarádi,“ zdůrazňuje.