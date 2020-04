Vězeňská služba chce kvůli koronaviru omezit nástup vězňů. Opatření má snížit riziko zavlečení nákazy

Praha Vězeňská služba požádala předsedy soudů, aby odsouzení za banální trestné činy nemuseli za současné situace šíření koronaviru nastupovat do vězení. Toto opatření má snížit zavlečení nákazy do věznic. U žádného vězně v Česku dosud nebylo onemocnění covid-19 zjištěno. Generální ředitel Vězeňské služby Petr Dohnal ve čtvrtek v Radiožurnálu řekl, že do výkonu trestu nastupuje asi 500 odsouzených měsíčně.

„Šlo by o odsouzené, kteří mají nezávažnou trestnou činnost, tedy o pachatele banálních trestných činů,“ uvedl k žádosti soudům. Předsedové soudů mají o tomto opatření podle Radiožurnálu ve čtvrtek jednat s ministryní spravedlnosti Marií Benešovou.

Liga lidských práv podala za rodiče hromadnou ústavní stížnost kvůli omezení doprovodu u porodu Dohnal řekl, že kvůli nemoci covid-19 přijala Vězeňská služba rozsáhlá preventivní opatření s cílem maximálně zabránit rozšíření onemocnění do věznic. „Součástí těchto opatření bylo i oslovení jednotlivých předsedů krajských soudů, aby v zákonných možnostech zvážili odklad nástupu k trestu u odsouzených takzvaně z volné nohy, to znamená těch, kteří mají dobrovolný samostatný nástup do výkonu trestu v termínu, který určí soud. Nejedná se tedy o nebezpečné pachatele,“ uvedl šéf Vězeňské služby. Dosavadní reakce z krajských soudů jsou podle něj pozitivní. „Dnes máme s předsedy soudů i videokonferenci a budeme tam toto téma řešit,“ dodal.

Koronavirus už je i v ‚Továrně na zoufalství‘. Newyorské věznice hlásí desítky nakažených V současné době není žádný vězeň nakažený. Z 12 000 dozorců a civilních zaměstnanců Vězeňské služby se covid-19 potvrdil u 11 lidí, jeden člověk se už vyléčil, uvedl Dohnal. Mluvčí sboru Petra Kučerová minulý týden ČTK sdělila, že částečný výpadek příslušníků neohrozil schopnost zajistit ve věznicích bezpečnost a pořádek. „Zaměstnanci, kteří byli s těmito osobami v kontaktu, zůstávají doma. Vězněné osoby jsou izolovány od ostatních,“ popsala. Každá z českých věznic má možnost umístit vězně, u kterého existuje podezření na nákazu, odděleně. Jaké země jsou nejbezpečnější, jaké naopak nejrizikovější a jak si vede Česko? Nabízíme data o koronaviru Vězni dál vyrábějí roušky chránící proti šíření koronaviru, denně jich podle Dohnala vyrobí zhruba 15 000. Roušky či ochranné štíty věznice dodávají nemocnicím, justiční soustavě, poště nebo domovům pro seniory. Ve věznicích jsou od poloviny března zakázány návštěvy. Platí i další preventivní opatření proti šíření nákazy. Například každému, kdo přijde do věznice zvenčí, se při vstupu měří teplota.