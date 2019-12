Vězeňská služba zahájila sbírku pro rodiny dvou obětí střelby

Praha Vězeňská služba (VS) v pondělí ve spolupráci s policejním odborovým svazem zahájila veřejnou sbírku pro rodiny dvou příslušníků bezpečnostního sboru, kteří v úterý zahynuli při střelbě v ostravské nemocnici. Přispívat bude možné do 15. února. Petr Šorm i Petr Lang byli v nemocnici v době svého volna, podle dřívějšího vyjádření generálního ředitele sboru Petra Dohnala útok necílil na VS.

Vězeňská služba v pondělí na svém facebookovém profilu uvedla, že devětačtyřicetiletý nadstrážmistr Lang sloužil u VS od 1. července 2005. Až do své smrti působil jako strážný ve věznici Heřmanice. Zůstala po něm manželka a dvě dcery, osmadvacetiletá a třináctiletá. Právě mladší z nich doprovázel Lang minulé úterý k lékaři a zachránil jí život, když ji před střelcem zaštítil vlastním tělem.

Devětatřicetiletý podpraporčík Šorm nastoupil k bezpečnostnímu sboru 15. prosince 2010, pracoval jako řidič v ostravské věznici. Jeho manželka působí v ostravské fakultní nemocnici jako lékařka na onkologii, mají spolu devítiletého syna. Finanční příspěvky pro pozůstalé lze zasílat na transparentní sbírkový účet číslo 4200555535/6800 s variabilním symbolem 150220. Pozůstalí mají také ze zákona nárok na odškodnění, poputuje k nim i výtěžek z charitativní akce uspořádané u příležitosti Dne vězeňství. Střelba dvaačtyřicetiletého muže z Opavska, který začal v čekárně traumatologické ambulance bez varování střílet z nelegálně držené zbraně, má sedm obětí a dva zraněné. Vrah asi tři hodiny po útoku spáchal v Děhylově na Opavsku sebevraždu. Vedle dvou současných příslušníků VS zahynul i jeden její bývalý člen, který dříve pracoval jako justiční stráž. Obětem střelby už lidé zaslali více než 2,5 milionu korun Peníze na podporu rodin obětí ostravské střelby a zraněných mohou lidé posílat také na účet, který zřídila Fakultní nemocnice Ostrava. Dárci tam mohou přispívat do 31. března 2020. Do té doby nemocnice upřesní, jak bude peníze rozdělovat. Ostravská nemocnice po útoku zvažuje, co dál. Bavili jsme se i o bezpečnostních rámech, říká ředitel Na podporu rodin obětí střelby v ostravské nemocnici lidé zaslali více než 2,6 milionu korun. Na účtu nemocnice bylo v pondělí ráno přes 2,4 milionu korun, na účtu Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) je kolem 200 000 korun. Sbírku vyhlásila i porubská Základní škola Ivana Sekaniny. Jako první vyhlásila sbírku pro rodiny obětí a zranění ostravská fakultní nemocnice. Zřídila transparentní bankovní účet s číslem 73030761/0710. Na transparentní účet na pomoc pozůstalým po obětech střelby VŠB-TUO mohou příspěvky posílat studenti a zaměstnanci školy, ale i další lidé. Účet má číslo 291463872/0300. Příspěvky lze také v tomto případě zasílat také do 31. března. Poté škola vybranou částku předá ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Ostrava rodinám obětí, uvedla univerzita. Pozůstalí po obětech střelby dostanou od Ostravy 100 tisíc korun, pomoc údajně poskytne i vláda Univerzita sídlí v těsné blízkosti nemocnice, a musela tak po střelbě přijmout mimořádná bezpečnostní opatření. Škola uzavřela vchody a o střelbě studenty a personál informovala rozhlasem. Porubská Základní škola Ivana Sekaniny vyhlásila sbírku na pomoc rodině muže, kterého v úterý zastřelil útočník ve Fakultní nemocnici Ostrava (FNO). Muž vlastním tělem chránil svou dvanáctiletou dceru. Zavražděný byl jedním ze členů Spolku rodičů při ZŠ Sekaniny. Sbírka je účinná od minulého týdne, lidé mohou přispívat na účet 1012201912/5500. Podobně jako další sbírky potrvá do konce března příštího roku. Pomoc už schválila také zastupitelstva Ostravy i kraje. Rodinám zavražděných každá z těchto institucí pošle 100 000 korun. Zranění dostanou polovinu. O podobně vysoké podpoře by měla jednat i vláda.