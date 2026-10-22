Ševčík se ve Sněmovně utrhl na Šebelovou. Vezměte si menopauzu, vzkázal jí

Rakušan se kvůli věci chce obrátit na mandátový a imunitní výbor. „V okamžiku, kdy předsedkyně našeho klubu Šebelová žádala ve 23:16 o pauzu, zjevně ‚unavený‘ poslanec Ševčík na ni začal pokřikovat, ‚ať si vezme menonapuzu‘. Když mu šla po skončení jednání tohle chování vytknout, zvyšoval na ni hlas. Šel jsem se jí s dalšími kolegy (včetně Martina Kupky, díky za to) přirozeně zastat a požadoval jsem od poslance Ševčíka, aby se paní Šebelové omluvil,“ popsal Rakušan na sociálních sítích.
Do výměny názorů se následně zapojil i Okamura (SPD), který však podle Rakušanových slov místo apelu na Ševčíkovu omluvu začal opoziční poslance dehonestovat. „Na místo státnického přístupu jsem se dočkal řevu prokládaného slovem ‚vole‘ a urážek,“ uvedl Rakušan, podle něhož situace překročila všechny meze.
Okamura však pro iDNES.cz popsal, že ačkoli samotnou Ševčíkovu urážku nezaslechl, snažil se následně situaci zklidnit. „Mým úkolem jako předsedy Sněmovny je ji stmelovat. Opakovaně jsem vyzval ke klidu a na obě dvě strany jsem prosil, ať nikdo nepoužívá nevhodné výrazy,“ řekl s tím, že Rakušan ale podle něj v konfrontaci pokračoval.
Šéf hnutí SPD odmítá i to, že by použil jakákoli sprostá slova. Doufá, že na mandátovém a imunitním výboru se proberou i urážky, kterými častuje opozice koaliční politiky. „Rakušana jsem vyzval, ať se on omluví za zvěrstva, která prováděl,“ naráží Okamura například na označování SPD jako extremistické strany.
Výrok nesměřoval na Šebelovou, řekl Ševčík
Pro redakci iDNES.cz se vyjádřil i Ševčík. „Slovo menopauza vůbec nesměřovalo k té paní,“ uvedl a dodal, že to lze posoudit i podle videozáznamu se Sněmovny.
„Slovo menopauza je používáno v souvislosti s tím, že je spojováno se změnami chování. Použil jsem ho až zhruba šest vteřin po jejím odchodu od mikrofonu. Nemohlo a taky nesměřovalo k paní Šebelové, ale pravděpodobně se ‚potrefená husa‘ ozvala,“ míní poslanec.
Naopak si postěžoval na chování Šebelové, která k němu podle jeho slov bezdůvodně přišla a „začala do něj strkat a osahávat ho rukama“.
Celou věcí se nyní bude zabývat mandátový a imunitní výbor. „Je potřeba, aby se tím výbor zabýval,“ uvedla pro iDNES.cz Šebelová. Podle poslankyně nejde o ní, ale o to, že takové chování nesmí být promlčeno. „Tento způsob chování, nejen k ženám, ale obecně, nesmíme normalizovat, nesmíme to přejít mlčením,“ míní s tím, že by po verbálních útocích mohly přijít i ty fyzické.
Tohle je dno, míní Kupka
Hrubnutí politické scény považuje za problém i Rakušan. „To, jakým způsobem se představitelé stávající vládní koalice chovají ke svým názorovým oponentům, jakým způsobem se chovají k ženám, nás kulturně vrací o desítky let zpátky. Nehodlám se s tím smířit,“ dodal.
K situaci se vyjádřil i předseda ODS Martin Kupka. „Tohle je nové dno. Pane poslanče Ševčíku, ukažte, že jste chlap, a omluvte se paní poslankyni Šebelové,“ apeloval na Ševčíka.
Šebelové se zastal dále předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel, který Ševčíka označil za ostudnou vizitku nejen klubu SPD, ale i celé vládní koalice. „Hulvátské chování tohoto rázu je neakceptovatelné nikde, ani v páté cenové, natož v Parlamentu,“ zdůraznil Havel.
Reakci připojila také Miroslava Němcová (ODS). „Nesmíme tomu buranství uhýbat,“ vyzvala končící senátorka. Ševčík by podle ní měl stanout u disciplinárního řízení před mandátovým výborem, a Sněmovna by také měla žádat omluvu od něj i Tomia Okamury. Němcová dále uvedla, že by si kluby měly brát pauzy do té doby, než se zmínění politici za hnutí SPD neomluví.
Ševčíkovo chování rezonuje ve Sněmovně
Incident z včerejšího pozdního večera zaměstnal poslance i dnes ráno. Jednání Sněmovny začalo projednáváním odpovědí členů vlády na písemné interpelace. Jako první si vzal slovo šéf poslaneckého klubu KDU-ČSL Marian Jurečka a chtěl prvotně řešit, aby se Okamura a Ševčík omluvili za své chování.
Místopředseda Sněmovny za Motoristy sobě Jiří Barták ale Jurečku přerušil, že na programu jsou interpelace a nenechal ho doříci výzvu k omluvě politikům SPD.
Přesto opoziční poslanci chtějí středeční incident ve Sněmovně dále řešit. Bod „Líbí se vám hulvátství docenta Ševčíka ve Sněmovně?“ navrhl k projednání lídr Pirátů Zdeněk Hřib, jenž také uvedl, že s normalizací hulvátství má problém.