Vězeňská služba přislíbila návštěvníkům možnost nahlédnout do ubytovacích prostor vězňů, kulturních a vzdělávacích místností či na pracoviště odsouzených. „Děkujeme za zájem, byl ohromný. Na každého se ale dostat nemohlo. Prohlídky budou probíhat v běžném provozu, proto musí být z bezpečnostních důvodů kapacita omezena,“ vysvětlila minulý pátek poté, co se její facebookový profil začal plnit vzkazy od neuspokojených žadatelů.
Z příspěvků zájemců na facebooku vyplývá, že k největším lákadlům patřila věznice Mírov na Šumpersku, kde se v někdejším středověkém hradě nachází i oddělení pro doživotně odsouzené. „Mám Mírov, super!“ pochlubil se úspěšný uchazeč.
„Chtěli jsme na Mírov s manželkou“
„Chtěli jsme na Mírov s manželkou. Nešly by přidat další termíny?“ ptal se jiný. Další se zase podivoval nad tím, že Mírov byl „vyprodaný“ dřív než lístky na koncert populárního zpěváka. Naopak nejdéle zůstávala volná místa na exkurze ve vězeňských objektech Drahonice a Nové Sedlo, které se nacházejí na Lounsku.
Všechny prohlídky jsou zdarma. Zájemci vzkazovali Vězeňské službě, že by si za ně rádi zaplatili. Vadilo jim také, že jeden člověk nemůže zároveň zaregistrovat nikoho dalšího, takže se stávalo, že jeden člen rodiny získal místo v jiné věznici než druhý.
Na exkurze se mohli přihlásit pouze plnoletí lidé bez trestní minulosti, kteří nemají rodinné vazby na vězně ani za nimi nechodí v rámci povolených běžných návštěv. Registrovat se mohli do jediné věznice a na konkrétní čas. Každé přihlášení podléhalo bezpečnostnímu ověření a schválení, potvrzení účasti zasílala Vězeňská služba do několika dní.
V předstihu upozorňovala, že účastníci prohlídek musejí počítat s bezpečnostní kontrolou - do vězeňských areálů nemohou projít s mobilním telefonem, fotoaparátem, chytrými hodinkami ani dalšími nepovolenými elektronickými či záznamovými zařízeními.