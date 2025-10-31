Na Borech jeden z vězňů zabil druhého, vraždil v části s nejtvrdším režimem

„Od včerejšího večera se zabýváme násilným trestným činem, ke kterému došlo v plzeňské věznici mezi dvěma odsouzenými, a který byl kvalifikován jako zvlášť závažný zločin vraždy,“ informovala v pátek dopoledne krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.
Dále potvrdila, že vraždou se zabývají krajští kriminalisté. „Případ je ve fázi prověřování. Více informací tedy není možné v tuto chvíli poskytnout,“ dodala mluvčí. Podezřelého kriminalisté vyslýchají přímo ve věznici.
Mluvčí Vězeňské služby ČR Markéta Prunerová ČTK událost potvrdila. „Ano, včera (ve čtvrtek) došlo k úmrtí vězněné osoby ve Věznici Plzeň. Událost je v šetření v součinnosti s Policií ČR a více informací v tuto chvíli podat nelze,“ sdělila Prunerová.
Podle serveru Novinky.cz dozorci našli v cele odsouzeného muže bez známek života. Jeho spoluvězeň se údajně přiznal, že muže uškrtil.
Podle zjištění redakce iDNES.cz se vražda stala na oddělení se zvýšenou ostrahou. Útočník i oběť si zde odpykávali dlouhodobější tresty.
Na místě zasahovala záchranná služba, muži ale už nedokázala pomoct. „Mohu potvrdit, že naše výjezdové skupiny zasahovaly na místě události a pro jisté známky smrti musel lékař konstatovat exitus,“ dodal za krajskou záchrannou službu Martin Štěpán.
Plán na útěk, zapálená matrace a šikana spoluvězňů
O dění v plzeňské věznici psala redakce iDNES.cz naposledy v září, kdy tu odhalili připravovaný útěk. Vězeň si z přikrývek a povlečení smotal lano a z kovových dílů postele vyrobil provizorní kotvu. Plán ale nestihl zrealizovat, přišli na něj dozorci.
A v minulosti se staly i další případy násilí mezi vězni. Soud letos v dubnu potrestal šestiletým vězením odsouzence, který na Borech kvůli chrápání brutálně zmlátil svého spoluvězně. Pěstmi a kopnutím mu zlomil žebro a rozlámal čelist.
Také další dva odsouzení si letos prodloužili pobyt v plzeňské věznici za to, že šikanovali spoluvězně. Spolubydlící bezdůvodně bili pěstmi i násadou od koštěte, proti jejich vůli jim vytetovali vulgární obrazce, přivazovali je k židli a polévali studenou vodou.
Hasiči zasahovali v plzeňské věznici v dubnu. Jeden z odsouzených tam na cele zapálil matraci. S popáleninami skončil v nemocnici, stejně jako tři dozorci, kteří se nadýchali kouře.