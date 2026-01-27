Jedinečný přístroj v pražské nemocnici. Nový ozařovač zaměří nádor extrémně přesně

Novinka v onkologické léčbě, ozařovač Radixact X9, umí zacílit nádor na milimetry a šetří tak okolní zdravé tkáně, což je klíčové především u nádorů v oblasti hrudníku a břicha. Jako jediná nejen v Česku, ale i ve střední Evropě vlastní tuto špičkovou technologii Všeobecná fakultní nemocnice (VFN).

Nový přístroj dokáže ozářit úplně všechno, od nádorů hlavy, prsu, prostaty, pánve, včetně metastáz například v plicích.

Posouvá tím možnosti radioterapie v Česku, kde rakovinou onemocní ročně 60 tisíc lidí. Na onkologické klinice má VFN v péči 10 tisíc pacientů a 1250 nových jich ročně přibude.

Ve VFN Praha byl představen nový ozařovač Radixact, který umožňuje efektivnější léčbu i obtížně léčitelných onkologických pacientů. (27. ledna 2025)
Pro tyto pacienty je nový přístroj posunem v radioterapeutické péči. „K dispozici máme už dlouho několik typů přístrojů, lineárních urychlovačů, které dokážou bezpečně ozářit velkou část diagnóz, s extrémní přesností i malé objemy karcinomů,“ předeslala Soňa Argalácsová, vedoucí lékařka onkologického centra VFN, která s novým přístrojem pracuje.

„Radixact je ale kombinací všech dosud využívaných technologií, na dosavadní přístroje navazuje a snoubí všechny techniky tam, kde tyto narážejí na své limity,“ popsala lékařka.

Velmi přínosná je schopnost přístroje ozářit větší množství pacientů bezpečně a komplexně, umí ozařovat pohyblivé objemy v komplikovaných oblastech s vysokou přesností, navíc dovede sledovat polohu pacienta v průběhu radioterapie.

„Pokud ozařujeme v dechové fázi, oddělujeme srdíčko, což je přínosem pro pacientky s levostranným karcinomem prsu, dokážeme snímat, reflektovat pohyby nádoru a léčba je bezpečnější,“ upřesnila Argalácsová.

Radixact byl pořízen do VFN jako jediný v ČR i ve střední Evropě. Neposlouží však ani všem Čechům s rakovinou.

„Dostupnost špičkové péče pacientům ze vzdálenějších krajů zajistí robustní síť urychlovačů. V případě Radixactu chodí člověk na ozařování pět až sedm týdnů, je tedy nesmysl, aby to, co lze ozářit ve Znojmě, bylo ozařováno na Karlově náměstí v Praze. Ovšem s nemocnicemi spolupracujeme, a pokud by šlo o diagnózu, které by tato konkrétní léčba prospěla, pošlou pacienta k nám,“ ujistila lékařka.

Očekává, že ročně na novém přístroji ozáří pět až šest stovek pacientů.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch uvedl, že jde o jeden z projektů financovaných z národního plánu obnovy za 165 milionů korun, přičemž částečně nový přístroj platila z vlastních zdrojů sama nemocnice.

„Stárnutí populace stoupá a bude stoupat, apeluji při téhle příležitosti znovu na všechny občany, aby využívali prevenci, onkologické screeningy, které hradí pojišťovna. Přestože máme špičkovou terapii, je klíčové zachytit nádorové onemocnění včas. Pak s touto špičkovou léčbou má pacient vysokou šanci na přežití. Když se na něj přijde ve čtvrtém či pátém stádiu, je už přes veškerou péči šance malá,“ vyzval ministr.

