Více kuchařek i zrušený výlet. Letní tábory mají přísnější podmínky, zájem je ale enormní

Praha Dva měsíce se kalkulovalo s tím, že se letní tábory vzhledem ke koronavirové pandemii neuskuteční. Když je Ministerstvo zdravotnictví v polovině května nakonec povolilo, zaradovali se nejen děti, ale i rodiče a organizátoři. Ti museli najmout více personálu, aby splnili stanovené hygienické podmínky, tábory se jim nicméně podařilo naplnit.

Ministerstvo nakonec povolilo odjezd dětí na tábory, které nepřesáhnou 500 účastníků a budou dodržovat zpřísněná hygienická opatření. Ta zahrnují hygienu osobní, ale například i speciální nařízení pro přípravu jídel.



„Museli jsme přijmout více kuchařek, děti se také nebudou moct účastnit přípravy ani výdeje jídla. Nakoupili jsme další lednice a desítky litrů dezinfekčních prostředků,“ uvedla organizátorka tábora v Želivě na Pelhřimovsku Martina Hošková pro server Lidovky.cz.



Tento rok podle ní také upustili od autobusového výletu do akvaparku a děti dopraví do areálu tábora jejich rodiče. Co se týče zpřísnění hygienických podmínek pro samotné děti, kromě pravidelného mytí rukou bylo také potřeba zajistit více sprch a toalet, které mohou děti využívat.

„Letos budeme navíc využívat i toalety přímo v areálu želivského kláštera. Veškerá sanitární zařízení budou také pravidelně uklízena, a to čtyřikrát až pětkrát denně,“ dodala organizátorka týdenního tábora.

Kromě klasických dlouhodobějších táborů úřady povolily i tábory příměstské, kde si rodiče děti každý den odpoledne vyzvedávají. Koordinátorka pražského tábora Monika Svobodová uvádí, že největší rozdíl bude letos v programu, který pro děti připravují. V minulých letech totiž s dětmi navštěvovali muzea, únikové hry a uskutečňovali další vnitřní aktivity. To se má tento rok změnit.

„Pohyb dětí po Praze jsme značně omezili, dvě třetiny času budou v areálu základny. Nakoupili jsme rekvizity a vymysleli množství nových her, aby si děti den i tak užili,“ uvedla Svobodová pro server Lidovky.cz

Nabízí se otázka bezpečnosti příměstských táborů, kdy mohou děti po zbytek dne přijít do kontaktu s kýmkoliv a nejedná se tedy o uzavřený kolektiv, jako je tomu u táborů klasických. K této otázce se však koordinátorka příměstského tábora staví razantně.

„Rodiče předávají čestné prohlášení o tom, že dítě nepřišlo do styku s nikým infekčním. Zároveň bude dětem každé ráno i v průběhu dne měřena teplota. Jakmile zaznamenáme teplotu zvýšenou, bude dítě vyloučeno bez ohledu na to, zda se jedná o koronavir nebo cokoliv jiného,“ uvedla Svobodová.

Oproti předešlým rokům nezaznamenali tábory o nic menší zájem. Příměstské i klasické hlásí povětšinou stop stav. Podle organizátorů rodiče sice otáleli a do poloviny května, kdy se spíše kalkulovalo s tím, že se tábory neuskuteční, přišlo jen pramálo přihlášek. Nicméně po květnovém prohlášení ninisterstva zdravotnictví se podle nich s přihláškami roztrhl pytel.

„Běžnou kapacitu bychom jistě naplnili, nicméně v rámci dodržení hygienických opatření jsme zahlásili stop stav a další děti nepřijímáme. Celkový počet dětí v jednom turnusu jsme omezili zhruba na polovinu běžného stavu a děti rozdělili do skupinek po 15 členech,“ uvedla organizátorka pražského tábora.

Také vedoucí želivského tábora potvdil plnou obsazenost. Organizátor pardubického tábora Mlejnek Radek Bendakovský dokonce uvádí, že zájemců má více než v minulosti. „Věřili jsme, že se tábor uskuteční a rodiče jsme stále informovali o aktuálním dění. Některé tábory se ale zrušily, protože jejich vedoucí neměli tu vizi, že by se tábor nakonec mohl uskutečnit,“ uvedl pro Lidovky.cz organizátor pardubického tábora Bendakovský.

„Pokud bude dobrá epidemiologická situace a organizátoři budou dodržovat nastavená pravidla, není důvod, aby tábory neproběhly. Naopak bychom chtěli aktivity dětí v přírodě podpořit a umožnit jim tak v létě seberozvoj a dobrodružství, které tábory přináší,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch v tiskové zprávě z poloviny května.

Ještě v dubnu bylo ministerstvo ohledně letních táborů nekompromisní a soužití desítek až stovek dětí v ne vždy vyhovujících hygienických podmínkách povolit nechtělo. S příznivým vývojem situace však nakonec svoje stanovisko přehodnotilo a 15. května vydalo prohlášení, ve kterém povolilo odjezd autobusů na letní tábory od 27. června.