Tlačme na Turecko, řekl Rakušan. O migraci chce jednat s ministry EU

O hlídání společné hranice jednal ve středu se svým slovenským protějškem Romanem Mikulcem. Ve čtvrtek řekl, že do řešení chce zapojit i Rakousko, protože krize má dominový efekt.

S Mikulcem se v úterý dohodl na posílení hlídek na česko-slovenských hranicích. Slovenský ministr podle něj také slíbil, že se tam bude policie víc věnovat kontrolám kamionů, které migranti k cestám využívají. Od jednotlivých zemí Rakušan očekává zodpovědnost, že se o běžence postarají na svém území.

Rakušan v Brně také oznámil, že Česko kvůli posílení hlídek stáhne část svého kontingentu z Makedonie, kde policisté pomáhají s ochranou unijních hranic. Makedonskou stranu informoval Rakušan o záměru v úterý dopisem. Při příštím střídání policistů by jich mělo odjet na misi místo dosavadních čtyřiceti o deset méně, řekl Rakušanův mluvčí Jakub Veinlich.

V minulosti Turecko po dohodě s EU migranty po nějakou dobu dál nepouštělo. „Je potřeba, aby Evropská komise byla o mnoho aktivnější v uplatňování readmisních dohod (o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob) s třetími zeměmi. My už čelíme sekundární migraci, kdy se uprchlíci dostanou do Evropy. Musíme řešit problém intenzivněji tam, kde vzniká,“ řekl v úterý v Brně Mikulec.

Rakušan dodal, že řešení má spočívat i v posílení funkce unijní pohraniční agentury Frontex a že se státy snaží vyhnout znovuzavádění hraničních kontrol.

Šéf německých policejních odborů (DPolG) Heiko Teggatz počátkem září vyzval spolkovou ministryni vnitra Nancy Faeserovou, aby kvůli zhoršující se migrační situaci obnovila trvalou ostrahu hranic s Českem. Mluvčí německého ministerstva vnitra v úterý sdělila, že Německo nyní neuvažuje o obnovení stálých kontrol na hranicích s ČR, nevylučuje ale kvůli migrantům častější namátkové kontroly.

Německé policejní odbory uvádějí, že letos v červnu spolková policie zaznamenala 2 000 případů nedovoleného překročení hranic z Česka do Německa a že to byl v meziročním srovnání nárůst o 140 procent. V srpnu už to bylo 3 000 případů, a to jen na sasko-české hranici.