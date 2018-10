VIDEO: Chcete senátora se zaplacenými herci, ptá se soupeř Hermana. Neplivejte na mou čest, reaguje Vetchý

CHRUDIM/PRAHA Vášnivá diskuze se rozhořela na dálku před závěrem voleb mezi dvěma kandidáty do Senátu na Chrudimsku. Starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl (ODS) ve svém předvolebním letáku zkritizoval nejmenovaného kandidáta, že si platí herce, aby ho chválili. Jeho soupeř, bývalý ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL), jehož podporuje řada umělců, to považuje za neférový boj. Ostře se hájili také lidovcovi podporovatelé z kulturní sféry. Tecl cílení na Hermana odmítá.

„Chcete senátora, který má za sebou skupinu najatých herců a zpěváků, který o něm pějí chválu?“ ptá se Jan Tecl ve svém propagačním materiálu. V další otázce svého „testu“ se například táže voličů, zdali chtějí v horní komoře Parlamentu člověka, jenž přesně ví, která sekretářka ve stranické centrále vaří nejlepší „kafe“.

Z těchto tvrzení nepřímo vyplývá, že jsou mířena proti jeho úhlavnímu soupeři ve druhém kole senátních voleb, Danielu Hermanovi. Ten totiž od loňského května zastává post místopředsedy KDU-ČSL. Zároveň mu vyjádřilo podporu několik umělců, mezi nimi například herci Karel Roden a Ondřej Vetchý, režisér Jan Svěrák nebo zpěvačka Marta Kubišová. Právě některých z nich se Teclův výrok dotknul a přiměl je k reakci.

Předvolební leták kandidáta do Senátu Jana Tecla (ODS).

„Tady dochází k zásadnímu omylu, pane Tecle. My to neděláme jako nějakou roli. Není to moje práci, to si pletete,“ vyjádřil se k situace videem Ondřej Vetchý.



„Tohle jsem já občan, Ondra Vetchý, sebevědomý a hrdý člověk, který jediné, co má, je jeho čest. A jestli ji takhle popliváváte, tak jste mě strašně zklamal. Myslel jsem si, že nechcete vyhrát i za cenu toho, že budete lhát,“ pokračoval Vetchý s tím, že nikdy nebyl a nebude na prodej. Teclův výrok označil za „populistický kec“.

Podle starosty Havlíčkova Brodu jde však o nedorozumění. Jeho slova prý nebyla v žádném případě myšlena jako narážka na Daniela Hermana. „Narážím na lidi, kteří chtějí pracovat v politice a moc toho nevědí, což není případ pana Hermana. Tito lidé se mnohdy zaštiťují formou koncertů. Zaplatí si zpěváky, vedle nichž se objevují, a snaží si tím získat popularitu. Což si myslím, že pro naši politiku není dobré,“ řekl serveru Lidovky.cz.



Létak je podle jeho slov dělaný s nadsázkou, a tak jej velmi mrzí, že jej někdejší šéf resortu kultury a Ústavu pro studium totalitních režimů stáhl na sebe. Kdyby věděl, jaké následky jeho propagační materiál způsobí, tak by jej prý nikdy v této podobě nevytiskl. „Všude se snažím prezentovat, že dělám korektní slušnou kampaň,“ uvedl Tecl. Lidí, kteří Hermana podporují, si údajně nesmírně váží. Po volbách se jim prý ozve a pokusí se situaci vysvětlit.

Starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl z ODS. Místopředseda KDU-ČSL a bývalý ministr kultury Daniel Herman.

Samotný Daniel Herman dle svého vyjádření ovšem příliš nerozumí, komu jinému by měl být vzkaz na letáku adresovaný, když ne přímo jemu. „Moji přátelé, stejně jako já, jej chápeme jako neférovou součást volebního boje,“ napsal serveru Lidovky.cz Herman. Dodal zároveň, že to není poprvé, kdy se Tecl v souvislosti s ním dopustil nepravdivého tvrzení.



Tecl získal v úvodním kole voleb 15,44 procenta a porazil Hermana (15,13) o 156 hlasů. Oba přitom za sebou v nejvyrovnanějším volebním obvodu nechali například mluvčí vlády Jiřího Paroubka Lucii Orgoníkovou (ČSSD), trenéra rychlobruslařky Martiny Sáblíkové Petra Nováka (za ANO), bývalého hokejistu Vladimíra Martince (Evropští demokraté) či někdejšího poslance Karla Augustina Andrle Sydora (Koruna česká). Značná část kandidátu se již postavila na stranu Tecla, mezi nimi třeba Orgoníková (9,94) nebo starosta obce Vysočina Tomáš Dubský (9,78), který kandidoval jako nezávislý. Hermana podpořili Martinec (4,60) se Sydorem (0,36).