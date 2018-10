VIDEO: Dojemné loučení. Padlého vojáka vyprovodil na poslední cestě truchlivý štěkot jeho psa

PRAHA Šestice mužů čestné stráže nese na ramenou do české vlajky zahalenou rakev. Vedle nich, po boku vojáka, netrpělivě kráčí kříženec belgického ovčáka. Přes košík, jenž svírá jeho tlamu, se chvílemi nese trýznivé kňučení, které neustává ani během státní hymny. Později přechází v soustavný štěkot. Čtyřnohý parťák se loučí se svým psovodem, padlým vojákem Tomášem Procházkou.

Ostatky armádního kynologa, jenž se stal v pondělí obětí střelby afghánského vojáka na základně Šindánd v afghánské provincii Herát, přivezl ve středu do Česka armádní speciál. Na plochu letiště v pražských Kbelích dosedl krátce před půlnocí.

Na jeho palubě byli kromě padlého vojáka i dva příslušníci armády, kteří byli rovněž zraněni během útoků tento a minulý týden. Vrtulníky je ještě před zahájením smutečního ceremoniálu přepravily do Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích, stejně jako později rakev s pozůstatky Tomáše Procházky.

Smuteční ceremoniál začíná ve 30. minutě přenosu:

Tu nejprve uniformovaní muži za zvuků smuteční hudby vynesli z letounu a položili ji na černý katafalk. Těsně před ním jeden z vojáků třímal v rukou fotografii mrtvého kynologa.



„Duše spravedlivých se nedotkne jejich utrpení. Zdáli se být mrtví v očích pošetilých, jejich smrt se pokládá za neštěstí, jejich odchod od nás za záhubu, v pokoji se však nalézají,“ zahájil posléze modlitbu citátem z biblické knihy Moudrosti vojenský kaplan Petr Šabaka. Poté, co následně odezněla státní hymna, vojáci odnesli rakev do pohřebního vozu, u něhož se s Procházkou rozloučili jeho nejbližší.



Nechyběl ani jeden z jeho služebních psů. Ve válkou zmítané zemi doprovázeli špičkového tuzemského kynologa dva kříženci belgického ovčáka - Bred a Doky. Oba se ve středu vrátili do Česka. Nyní je čeká karanténa, až později se rozhodne, jaké kynologovi budou svěřeni. V armádě nicméně budou sloužit nadále.

„Pochopitelně zaznamenají, že zůstali bez psovoda. Nějaký čas budou smutní,“ řekl již dříve serveru Lidovky.cz nejmenovaný kynolog, který oba psy zná. Několik zvířat této rasy choval Procházka i v soukromí v Hrádku nad Nisou, kde žil s rodinou.

Padlý rotný Tomáš Procházka se svými psy.

Vojákovi, který v Afghánistánu pomáhal 601. skupině speciálních sil, přišli kromě jeho blízkých vzdát hold například prezident republiky Miloš Zeman, náčelník generálního štábu Aleš Opata, americký velvyslanec v Praze Stephen King či ministr obrany Lubomír Metnar, který Procházku ve středu in memoriam povýšil do hodnosti štábního praporčíka a udělil mu Kříž obrany státu.

Pieta za padlé vojáky na zahraničních misích.

Tomáš Procházka se narodil v prosinci 1976 v Prachaticích. Vojenskou uniformu navlékl v roce 2002. Nejprve působil jako řidič u 4. brigády rychlého nasazení, dva roky nato nastoupil ke kynologům. Od té doby se podílel na výcviku desítek psů. Jeho kolegové ho charakterizují jako výborného člověka a u jednotky populárního muže, který nezkazil žádnou legraci. Nasazení v Afghánistánu bylo jeho čtvrtou zahraniční misí. Předtím sloužil v Iráku a dvakrát v Kosovu.



Jeho rodina souhlasila s tím, aby byl pohřben se všemi vojenskými poctami, tedy s přítomností čestné jednotky a zazněním státní hymny. Kdy a kde se tak stane, bude teprve upřesněno.



Speciální síly vypsaly na pomoc pozůstalých charitativní sbírku. Své příspěvky mohou lidé posílat do Nadačního fondu speciálních si na účet číslo 43-9412310217/0100 s použitím variabilního symbolu 601. A to necelý měsíc do 23. listopadu.



Pondělní tragická událost byla již třetím útokem na české vojáky v Afghánistánu od počátku srpna. Tehdy po činu sebevražedného atentátníka Tálibánu zemřela trojice příslušníků české armády. Minulý týden bylo zraněno pět Čechů, z toho jeden vážně, když u jejich obrněného automobilu explodoval civilní vůz naplněný výbušninou.