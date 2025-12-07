Podle středočeské policie došlo k incidentu kolem jedné hodiny ráno. „Zasahovali jsme u napadení muže v Jenštejně, kde jeden z mužů bez předchozího varování pořezal druhého v oblasti krku. Řezná rána nebyla ohrožující na životě. Policisté incident vyhodnotili jako trestný čin z výtržnictví a ublížení na zdraví,“ uvedla pro zpravodajský portál iDNES.cz mluvčí Policie ČR ve Středočeském kraji Michaela Richterová.
K události došlo u podniku Hostinec Podolanka, kde se konala soukromá akce. Podle svědka Ondřeje P. šel jeden ze tří kamarádů dovnitř pouze zjistit, zda akce pokračuje. „Když pak vyšel ven, šel s ním i výčepní se dvěma muži. Jeden z těchto mužů bez varování vytáhl nůž a bodl našeho druhého kamaráda, který byl se mnou venku a jen chtěl, aby nedošlo ke konfrontaci,“ popsal svědek.
Po útoku měl útočník podle svědka vyhrožovat pobodáním dalších přítomných. Zraněný 23letý muž utrpěl přibližně třinácticentimetrovou řeznou ránu, přičemž útočník minul tepnu asi o dva centimetry. Záchranná služba ho odvezla na šití do nemocnice, kde lékaři potvrdili, že je mimo ohrožení života.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz