VIDEO: Řidič tramvaje hrdinou. V kabině dovezl zoufalé dítě zpět k rodičům

Upřímně, dlouho jsem zvažoval, jestli video z této akce zveřejním, protože zlí lidé by mohli najít nějaká porušení předpisů, ale víte co? Jsou Vánoce a každá pomoc bližnímu těší o to víc a náladu mi nemůže zkazit ani případný postih. Video tedy zde: https://t.co/ZYUWONvmWm