Vláda jedná. Ústřední krizový štáb navrhuje rozvolnění některých opatření na státních hranicích

Vládě navrhne, aby přeshraniční pracovníci a lidé cestující do Česka za obchodními aktivitami na méně než tři dny nemuseli po příjezdu do země na dva týdny do karantény, pokud se prokážou negativním testem na covid-19. Novinářům to v pondělí řekl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Rozvolnění by podle něj mohlo začít platit od 27. dubna, v pondělí by ho měla projednat vláda.

Program schůze vlády: návrh poslanců KSČM na vydání zákona o poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím ze státního rozpočtu,

poslanecký návrh novely zákona o notářích a jejich činnosti,

návrh poslance ČSSD a ministra vnitra Jana Hamáčka na vydání novely zákona o hasičském záchranném sboru,

makroekonomická predikce České republiky,

akční plán ke koncepci SPORT 2025 na období 2020 až 2021,

návrh na zvýšení platby za státní pojištěnce,

návrh na zvýšení deficitu státního rozpočtu na rok 2020.

„Klíčový prvek pro možnost překročení státní hranice v odůvodněných případech bude schopnost prokázat negativní test,“ prohlásil Hamáček. Test by podle něj neměl být starší než tři dny, pravidelní pendleři by podstupovali testování jednou za deset dní. Zdravotnickému personálu, sociálním pracovníkům a zaměstnancům integrovaného záchranného systému a kritické infrastruktury zůstanou výjimky.

Ministr vnitra uvedl, že nechce, aby zbytečně přísný režim na hranicích bránil ekonomickým aktivitám. Kromě pendlerů se má návrh týkat například i majitelů či jednatelů firem a lidí, kteří přijíždějí na obchodní jednání, mají tu zakázky či montáže. Dohodl se na něm s ministerstvem průmyslu a obchodu i s ministerstvem zdravotnictví. Sezónní pracovníky bude muset ústřední krizový štáb podle Hamáčka vyřešit později.

Povinnost prokázat se negativním testem na covid-19 zavedlo pro své pendlery také Slovensko. Požaduje však, aby test nebyl starší než 48 hodin, což je pro Čechy komplikované. Česko podle Hamáčka se slovenskou stranou jedná, zatím se mu ale nepodařilo například vyjednat výjimky, které platí pro české přeshraniční pracovníky.

Ústřední krizový štáb navrhoval režim rozvolnit více tak, aby preventivní karanténu u pendlerů bylo možné nahradit potvrzením o negativním výsledku testu na koronavirus již před dvěma týdny. Návrh však kabinet nepřijal, nesouhlasilo s ním ministerstvo zdravotnictví.

Přísná pravidla pro přeshraniční pracovníky platí kvůli nákaze od 26. března.

