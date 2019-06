VIDEO: ‚Jsem generál Opata a mám pro vás velice důležité sdělení!‘ Armáda kvůli supertendru změnila styl komunikace

PRAHA Víme, co chceme. Tato slova se v posledních týdnech stále častěji ozývají z úst českých vojáků vůči veřejnosti. Nejprve čtrnáctidílný textový seriál, nyní video s „naléhavou“ prosbou. Armáda výrazně změnila způsob komunikace. Přiměla ji k tomu historicky největší zakázka, nákup bojových vozidel pěchoty (BVP) za 53 miliard korun. Stalo se tak vůbec poprvé, že s podobnou prosbou před veřejností vystoupily špičky armádního sboru.

„Jsem generál Aleš Opata a mám pro vás velice důležité sdělení!“ říká náčelník Generálního štábu armády v úvodu pondělního videa zveřejněném na Facebooku s popiskem „Naléhavé“. „Vždycky jsme bojovali s tím, co armáda měla k dispozici, a nikdy jsme si nestěžovali. Dneska se dostáváme do situace, kdy už to takhle dál nejde,“ říká Opata dále v příspěvku, v němž spolu s ním promlouvají další čelní vojenští představitelé – generálové Ivo Střecha a Josef Kopecký, jenž velí Pozemním silám.

Podle nich armáda nutně potřebuje nová bojová vozidla pěchoty (BVP). Ruská technika je prý morálně zastaralá, a tak je potřeba se jí zbavit. Připomněli rovněž, že na výběru obrněnců za přibližně 53 miliard, které by měly nahradit sovětská vozidla, se podílel tým lidí tři roky.

„Dneska jsme se dostali do stavu, kdy je potřeba vozidlo koupit,“ tvrdí generálové. „Důležité sdělení je, že víme, co chceme,“ dodává náčelník Opata s apelem na veřejnost, aby vojsko podpořila a informaci šířila dále.



Armáda ČR na dotazy LN ke kampani prozatím nereagovala.

Již v neděli večer, tedy pár hodin před tím, než bylo video uveřejněno, mu předcházelo ze strany armády upozornění na sociálních sítích, že v pondělí ráno bude Opatou oznámeno „velice důležité sdělení“. Někteří uživatelé se nad tímto způsobem komunikace pozastavovali, neboť dle nich vojáky dehonestuje. V jiných, netušíc že se jedná o kampaň k nákupu BVP, navíc mohlo vyvolat obavy o bezpečnost v zemi.

Podle odborníka na marketingovou komunikaci Karla Křivana je myšlenka armády seznámit občany se svými požadavky správná. Pokulhává však prý její provedení. „Je dobře, když jsou vojáci ochotni veřejnosti zdůvodnit své nákupy a postaví se za ně,“ řekl LN s tím, že něco podobného lze zahlédnout i u armád západních zemí.



„Jestli ale chtěli říct, že to musí koupit, tak to měli říct jinak. Ten text je nepochopitelný, nikoho nepřesvědčí ani to nevysvětlí,“ podotkl Křivan s tím, že ne každý, kdo video zhlédne, si uvědomí nebo mu bude známo, že navazuje na předchozí podrobnější seriál. „Necítím zde ani útok na emoce, ani obranu rozumu, abych zůstal v resortu,“ dodal.