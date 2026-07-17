VIDEO: Zřícení plastiky na Barrandovském mostě zachytila kamera iDNES.cz

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  11:16
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Rozlomení a následné zřícení plastiky na Barrandovském mostě zachytila kamera iDNES.cz. Podle záznamu došlo k pádu krátce po 9. hodině. Zřítilo se nejprve jedno rameno, vzápětí spadlo i druhé.

Kamera iDNES.cz zachytila pád betonové skulptury Rovnováha autora Josefa Klimeše.

Podle hodin k ulomení první části došlo v čase 9:12:20.

Na záběrech je vidět, jak se z pohledu kamery nejprve odlomí levé rameno Rovnováhy, vzápětí se zřítí k zemi i druhá část plastiky.

Dílo se sesunulo na přilehlou cyklostezku, po které naštěstí nikdo nejel. Událost se obešla bez zranění, policie místo zajistila.

Šest metrů vysoká a přibližně patnáct metrů široká abstraktní plastika Rovnováha, které se přezdívá „Červ dobyvatel“, stojí na pravém břehu Vltavy u Barrandovského mostu od roku 1990.

Na špatný technický stav díla se upozorňovalo už v minulosti.

Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července 2026)
Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července 2026)
Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července 2026)
Betonová skulptura Rovnováha na Barrandovském mostě se zřítila. (17. července 2026)
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