Kamera iDNES.cz zachytila pád betonové skulptury Rovnováha autora Josefa Klimeše.
Podle hodin k ulomení první části došlo v čase 9:12:20.
Na záběrech je vidět, jak se z pohledu kamery nejprve odlomí levé rameno Rovnováhy, vzápětí se zřítí k zemi i druhá část plastiky.
Dílo se sesunulo na přilehlou cyklostezku, po které naštěstí nikdo nejel. Událost se obešla bez zranění, policie místo zajistila.
Šest metrů vysoká a přibližně patnáct metrů široká abstraktní plastika Rovnováha, které se přezdívá „Červ dobyvatel“, stojí na pravém břehu Vltavy u Barrandovského mostu od roku 1990.
Na špatný technický stav díla se upozorňovalo už v minulosti.