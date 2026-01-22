Všechny pobiju! Muž vyhrožoval střelbou bývalé družce, přišla si pro něj zásahovka

Případ se stal v pondělí 19. ledna v menším městě na Sokolovsku, podle informací iDNES v Kynšperku nad Ohří. Čtyřiašedesátiletý muž odeslal své bývalé družce videozprávu. Hrozil v ní, že si pojede zastřílet na střelnici, kde všechny pobije.
„V další odeslané zprávě měl střílet ze zbraně do plastových lahví,“ upřesnil policejní mluvčí Jan Bílek. Vzhledem k tomu, že se k bývalé družce už v minulosti choval žárlivě a vulgárně, měla žena oprávněný strach z toho, že by mohl hrozby vyplnit.
Strach z toho, že své výhrůžky uskuteční, měl ale také ženin známý, který právě na střelnici pracuje. „Na místo proto vyjely policejní hlídky společně se zásahovou jednotkou z Plzeňského kraje,“ řekl mluvčí.
Autora výhrůžek zadržela zásahovka v jeho bytě jen několik hodin poté, co zprávy odeslal. Při prohlídce našli policisté v bytě dvě historické střelné zbraně a jednu flobertku.
„U jedné z historických zbraní se jednalo pouze o tělo bez spouštového mechanismu. Další dvě zbraně byly schopné střelby,“ doplnil Bílek.
Zadrženého kriminalisté obvinili z přečinů nebezpečného vyhrožování a násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci. Muže policisté vyšetřují na svobodě. Pokud mu prokážou vinu, hrozí mu u soudu až roční vězení.