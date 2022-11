Hrad hledá provozovatele Vikárky. Jídlo má být do 230 korun, výčep musí otevřít už v lednu

Hlavní jídlo do 230 korun, otevřeno do pozdních večerních hodin. To by měl splňovat nájemce historické restaurace Vikárka na Pražském hradě. Správa Pražského hradu vyhlásila veřejnou soutěž na nájemce objektu, který byl kvůli rekonstrukci uzavřen od léta 2014.