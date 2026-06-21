V sobotu teploty na několika místech přesáhly 35 stupňů Celsia a teplotní rekordy padly na 59 stanicích ze 171, které měří aspoň 30 let. Horko bylo především na jižní Moravě a ve středních Čechách. Na jižní Moravě zaznamenali tři teplotní rekordy i dnes, v Lednici na Břeclavsku bylo 35,3 stupně Celsia.
Silné bouřky s kroupami Česko zasáhly především v sobotu, hasiči měli 705 výjezdů. Nejvíce ve Středočeském a Královéhradeckém kraji. Pomáhali především s čerpáním vody a odstraňovali popadané stromy.
V Příbrami hasiči zachraňovali dva lidi, které voda tekoucí z polí uvěznila v zahradním altánu. Dostali se k nim na člunu a odvezli je do bezpečí. V Červeném Kostelci na Náchodsku voda vyrazila kryty kanálů a zaplavila silnici, hasiči je vrátili zpět.
V západních, středních a jižních Čechách byly bouřky i dnes. Hasiči měli desítky výjezdů. Například na Příbramsku komplikovala provoz na dálnici D4 voda, která natekla z polí. Problémy byly i na železnici. Kvůli spadlému stromu byl přerušen provoz například na trati mezi Lomnicí nad Lužnicí a Třeboní a mezi Lochovicemi a Příbramí.