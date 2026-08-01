O víkendu ochlazení a déšť, v pondělí však na Česko udeří další vlna veder

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  13:22aktualizováno  13:22
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V Česku se o víkendu ochladí, bude také pršet. Od pondělí však udeří další vlna...

V Česku se o víkendu ochladí, bude také pršet. Od pondělí však udeří další vlna veder. (1. srpna 2026) | foto: ČHMÚ

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Víkend přinese částečné ochlazení, od pondělí pak Česko zasáhne další vlna veder, která potrvá několik dní. Teploty vystoupají k 39 stupňům Celsia. Od severozápadu se postupně na většině území vyskytnou přeháňky, místy bouřky, ojediněle i silné. V posledních dnech teploty v celé zemi stoupaly nad 35 stupňů, na řadě míst padaly teplotní rekordy.

Na Moravě a ve Slezsku v sobotu přetrvají vysoké teploty, na jihovýchodní Moravě bude až 36 stupňů Celsia. Vysoké teploty mohou působit komplikace zejména v dopravě, živočišné výrobě a energetice. „V kombinaci s vlhkostí vzduchu navíc očekáváme zvýšenou zátěž teplem na lidský organismus, která bude v Jihomoravském kraji a přilehlých oblastech Zlínského kraje a Vysočiny velmi silná až extrémně silná,“ uvedli meteorologové z Českého hydrometeorologického ústavu na sociálních sítích. Naopak západ a severozápad Čech v sobotu čeká ochlazení na teploty kolem 26 stupňů.

Můžeme se také dočkat srážek. „Bude se jednat o přeháňky nebo bouřky, které mohou být i silné. V neděli by se měly přeháňky a bouřky vyskytovat už jen ojediněle a převládat bude polojasno,“ uvedli meteorologové.

V neděli se přechodně sníží teploty v celé zemi. V oblasti jižní a jihovýchodní Moravy, kde už několik dní po sobě stoupají teploty vysoko nad 30 stupňů a během noci neklesají pod 20 stupňů, nedělní přechodné ochlazení situaci nezlepší. Podle meteorologů bude nadále přetrvávat extrémní tepelná zátěž na organismus.

Od pondělí se obnoví příliv teplého vzduchu a teploty budou stoupat velmi vysoko. „V dalších dnech budeme výstrahy před vysokými teplotami územně a časově dále upřesňovat a nevylučujeme ani zvyšování stupně varování v závislosti na trvání vlny veder,“ uvedl ČHMÚ. Na většině území dál přetrvává zvýšené riziko vzniku a šíření požárů. Na jihu Moravy zůstává riziko velmi vysoké.

Vlna veder trvá už několik dní. Teplotní rekord pro 31. červenec zaznamenalo v pátek 108 ze 171 meteorologických stanic, které fungují alespoň 30 let. Pětina má nové maximum pro celý červenec, a pět procent dokonce absolutní rekord pro celý rok. Nejvíce naměřili v Plzni-Bolevci, kde bylo 39,4 stupně.

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