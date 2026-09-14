„Má skvělou zdravotnickou péči a osobní pečovatelku k tomu,“ uvedl zdroj serveru Neovlivní.
Oficiální úřady však Koženého převoz nepotvrdily. „Jelikož na Bahamách nemáme honorární konzulát České republiky, ověřit informace není snadné. Nemáme jak,“ uvedl pro server Pavel Stiegler, zástupce velvyslance na Kubě.
Pro redakci iDNES.cz promluvil senátor Václav Láska. „Mám jen pár měsíců starou informaci, že je v nějakém zařízení pro staré lidi,“ napsal.
Viktor Kožený žije na Bahamách už od roku 1994. Z Česka uprchl krátce předtím, než měl nastoupit do vězení za miliardové finanční podvody na akcionářích Harvardského průmyslového holdingu.