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Viktor Kožený je hospitalizovaný na Bahamách, důvodem je údajně mrtvice

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  14:51aktualizováno  14:51
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Tváří devadesátých let a privatizace byl i Viktor Kožený. Pozornost majitelů...

Tváří devadesátých let a privatizace byl i Viktor Kožený. Pozornost majitelů kuponů si jeho fondy zjednaly i díky jeho diplomu z Harvardské univerzity. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Viktor Kožený, Bahamy 2001
Viktor Kožený, Bahamy 2001
BAHAMY. Než se Viktor Kožený nechal takhle vyfotit, musel ho fotoreportér...
Viktor Kožený, Bahamy 2001
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Uprchlý finanční podvodník Viktor Kožený je podle informací webu Neovlivní.cz již delší dobu hospitalizovaný na Bahamách, kam v 90. letech uprchl z České republiky. Důvodem hospitalizace má být podle informací webu prodělaná mrtvice, české úřady ale v karibské zemi nemají zastoupení, a proto informaci nemohou jednoznačně ověřit.

„Má skvělou zdravotnickou péči a osobní pečovatelku k tomu,“ uvedl zdroj serveru Neovlivní.

Oficiální úřady však Koženého převoz nepotvrdily. „Jelikož na Bahamách nemáme honorární konzulát České republiky, ověřit informace není snadné. Nemáme jak,“ uvedl pro server Pavel Stiegler, zástupce velvyslance na Kubě.

Pro redakci iDNES.cz promluvil senátor Václav Láska. „Mám jen pár měsíců starou informaci, že je v nějakém zařízení pro staré lidi,“ napsal.

Viktor Kožený žije na Bahamách už od roku 1994. Z Česka uprchl krátce předtím, než měl nastoupit do vězení za miliardové finanční podvody na akcionářích Harvardského průmyslového holdingu.

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