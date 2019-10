Vildumetzová je těhotná, 46letá politička rezignuje na post hejtmanky do konce roku

Profil Jany Mračkové Vildumetzové (46) Datum a místo narození: 8. května 1973, Karlovy Vary. Vzdělání: vystudovala Pedagogickou fakultu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (1995). Současná funkce: hejtmanka Karlovarského kraje (od listopadu 2016), předsedkyně Asociace krajů (AKČR; od prosince 2016), poslankyně Poslanecké sněmovny (od října 2017). Praxe: v letech 1995 až 2000 učila tělocvik a občanskou nauku na základní škole v Horním Slavkově, poté do roku 2006 působila jako ředitelka tamního domu dětí a mládeže a městského kulturního střediska; v letech 2006 až 2013 byla starostkou města Horní Slavkov; od října 2013 působila jako výkonná místopředsedkyně Svazu měst a obcí, koncem roku 2014 nastoupila na ministerstvo vnitra, v křesle náměstkyně na vnitru nahradila Adrianu Krnáčovou, která se stala pražskou primátorkou. Politická kariéra: v letech 2002 až 2014 zasedala v zastupitelstvu Horního Slavkova; postupně vystřídala několik stran, za které kandidovala, první dva mandáty získala jako bezpartijní za Stranu zelených, v roce 2008 vstoupila do ODS, jejíž členkou byla až do října 2014; od roku 2015 je členkou ANO; ve volbách 2012 se za ODS stala krajskou zastupitelkou, mandát jí zanikl v prosinci 2014 po přestěhování. Rodina: má syna; loni se provdala za dlouholetého přítele Jana Mračka, který je regionálním politikem ODS. Ostatní: Ve funkci starostky se stala obětí stalkingu, tedy pronásledování ze strany neodbytného ctitele. Muži, který Vildumetzovou pronásledoval, nakonec soud v roce 2013 vyměřil podmíněný trest deset měsíců s odkladem na 30 měsíců.

V roce 2003 obsadila druhé místo v soutěži Missis České republiky o nejsympatičtější maminku a dítě. V roce 2013 zvítězila v soutěži Nadějná politička.

Poté, co byla v říjnu 2017 zvolena do Sněmovny (ze čtvrtého místa kandidátky přeskočila lídra Dana Ťoka), řekla, že nechce kumulovat dvě neuvolněné funkce (širší vedení ANO vyzvalo své hejtmany, kteří se stali zároveň poslanci, aby si vybrali jednu z funkcí).

Loni v únoru řekla krajským zastupitelům, že opustí funkci hejtmanky a zůstane jen poslankyní. Uvedla, že náhradu za sebe v čele kraje chce najít nejpozději do konce roku, věří ale, že to bude podstatně dřív. Zdůraznila, že vždycky odmítala kumulace funkcí, ale po svém zvolení se chtěla rozmyslet, který post si vybere. Loni v září pak řekla, že otázku budoucího hejtmana už přednesla krajskému vedení ANO, zabývat se jí ale budou nejdříve po říjnových komunálních volbách.

Loni v prosinci, několik dní poté, co byla znovu zvolena do čela AKČR, řekla, že zůstane poslankyní i hejtmankou. Funkci v čele kraje bude ale vykonávat jako neuvolněná za 0,4násobek platu, který dosud brala jako uvolněná hejtmanka. Její základní plat by tak měl činit necelých 47.000 korun. "Rozhodla jsem se především z toho důvodu, že jsem minulý týden byla 11 hlasy zvolena předsedkyní Rady Asociace krajů ČR, což je pozice velmi významná a prestižní," řekla.

Dnes oznámila, že se do konce roku vzdá funkce hejtmanky, důvodem je její těhotenství. Přijde tak i o funkci šéfky Asociace krajů, poslankyní zůstane.

Ve funkci hejtmanky v minulosti otěhotněla i její stranická kolegyně, středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová. Ta se funkce nevzdala a do práce se vrátila krátce po porodu s tím, že o potomka se bude starat její manžel.