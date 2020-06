Víme, že za Izraelem stojíte, konstatuje velvyslanec Meron. Češi jsou prý k jeho zemi přátelští

PRAHA Česká republika je izraelským nejlepším přítelem na celé východní polokouli. A může hrát velmi pozitivní roli při sbližování Izraele a EU, říká v rozhovoru pro Lidovky.cz izraelský velvyslanec Daniel Meron, milovník fotografie a přírody. Mimo jiné prozradil, že po návratu do vlasti by rád uspořádal výstavu mapující jeho toulky českou krajinou.

Lidovky.cz: Česko pojí s Izraelem historické pouto, jak zaznívá z obou stran. Čím se tento vztah liší od jiných?

Naše vztahy se skutečně opírají o dlouholetou historii. Označil bych tři klíčové aspekty. Prvním je postava Tomáše Garrigua Masaryka, který velmi podporoval záměr Židů na vytvoření vlastního státu. Viděl v tom podobnost s bojem o československou samostatnost v roce 1918. Vy jste zde měli 400 let okupace a my byli dva tisíce let bez vlastní země.

V roce 1927 udělal TGM historickou návštěvu mandatorního území Palestiny, viděl, jak tam Židé žijí. A mezi Židy se stal hrdinou. Když přijedete do Izraele, narazíte na mnoho míst pojmenovaných po Masarykovi. Jeden příklad za všechny: kdosi se zeptal malého izraelského dítěte, jestli ví, kdo byl Masaryk. Odpověděl, že to byl slavný Žid. Vždyť všude v Izraeli je Masaryk. Město, ulice, kavárna. Byl izraelským hrdinou.



Druhým aspektem, který tvoří náš pevný vztah, je pomoc Čechů v izraelské válce o nezávislost v roce 1948. Poslali jste munici, vycvičili piloty. Dokázali jsme vyhrát díky československé pomoci. A to si velmi dobře pamatujeme.

Za třetí bych uvedl, že v Československu byla velmi velká a významná židovská komunita se slavnými jmény. To vše dohromady jsou silná spojení. Jsme vzdálené země, ale lidé po celém Česku jsou k Izraeli velmi přátelští. Je to skutečné, není to jen politika.