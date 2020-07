Bar či zaplněná diskotéka jsou mnohem rizikovější než metro, tvrdí epidemiolog z IKEMu

Praha Narůstající počet nakažených, hrozba opětovného nošení roušek ve vnitřních prostorech nebo semafor pro jednotlivé regiony v Česku: to vše jsou události, které se v Česku ve spojení s koronavirovou epidemií aktuálně řeší.

Podle hlavního epidemiologa výzkumného zdravotnického centra IKEM Petra Smejkala přestali být Češi obezřetní a virus už neberou jako tak závažný problém.

Lidovky.cz: Co je podle vás hlavním důvodem vyššího počtu nakažených?

Lidé jaksi pozapomněli, že tu virus stále je. Šíří se úplně stejně jako na jaře, ale tehdy jsme si dávali pozor. Někdo by mohl namítnout, že se jen začalo víc testovat, faktem zůstává, že nárůst je lineární, zato strmější.

Lidovky.cz: Spousta lidí se i přes pandemii vydala na letní dovolenou. Nemůže být nárůst způsoben i otevřením hranic?

Cestování je určitě faktorem, který nárůstu přispívá, nicméně jsou tu mnohem významnější věci. Je hrozně jednoduché ukázat prstem na cestovatele a označit je za zdroj nákazy, za mě bychom se ale nejdřív měli zaměřit na to, co se děje u nás: tedy večírky, na nichž se během jednoho večera nakazí 60 lidí, a podobně.

Lidovky.cz: Dá se srovnat rizikovost podzemních vnitřních prostor jako jsou bary nebo diskotéky třeba s prostory metra?

Bar nebo zaplněná diskotéka je mnohem rizikovější. Virus se šíří snadněji, protože lidé mluví hlasitě, nedodržují vůbec žádné rozestupy. Když se člověk napije, je pak rozvláčněnější, vzdálenosti se zmenšují. Pro svou vlastní bezpečnost by lidé měli tohle léto trávit raději na zahrádkách, kde se dají udržovat rozestupy.

Lidovky.cz: Proč se tedy zachovaly roušky jen v metru a ne na takových místech?

V baru chtějí lidé pít, v restauracích jíst. Obnovení provozu těchto zařízení a zároveň omezení rouškami by znamenalo, že lidé roušku nasadí, sundají, aby se napili, opět nasadí a tak dokola. A manipulace s rouškou je riziko. Za mě však platí, že pokud uberete na jednom opatření, musíte přidat na jiném. Pokud mají hosté povoleno mít sundané roušky, měly by se zachovat dvoumetrové rozestupy a v každém podniku by měl být někdo, kdo koriguje počet lidí.

Lidovky.cz: Jste tedy pro znovuzavedení roušek i ve vnitřních prostorách, jak zmínil ministr Vojtěch?

Já jsem rozhodně pro. V tuhle chvíli, kdy se situace zhoršuje, jsou roušky to nejméně zatěžující.

Lidovky.cz: Je tedy podle vás bezpečnější jezdit metrem s rouškami než pozemní dopravou bez nich?

To nelze takto specifikovat, oba prostředky mají své pro a proti, záleží především na tom, kolik lidí se v daném prostředku nachází. Metro je bráno jako rizikovější kvůli ventilaci vzduchu, která virus přenáší i na větší vzdálenost, nicméně jízda přeplněnou tramvají je rozhodně horší variantou než cesta poloprázdným metrem. Nejnebezpečnější na hromadném cestování je právě to, že lidé nedodržují doporučené vzdálenosti a sedí vedle sebe.

Lidovky.cz: Jste zastáncem nošení roušek ve všech prostředcích městské hromadné dopravy?

V tuhle chvíli bych roušky rozhodně nosil v jakémkoliv dopravním prostředku. Pokud má někdo problém s dýcháním, tak je pro něj rouška samozřejmě handicap. Vhodná rouška, tedy vypraná látková nebo čerstvá papírová, kterou má člověk hodinu, je něco, co má daleko víc přínosů než negativ.

Lidovky.cz: Pokud někdo cestuje vlakem přes Moravskoslezský kraj, roušku musí nasadit až na hranicích kraje. Není to už zbytečné?

Zní to hloupě, ale jak jinak to udělat. Ty oblasti musí být nějak vymezeny. Pokud má okres a kraj nějakou hranici, tak na ní musí začít platit pravidla. Všichni víme, že je to úsměvné, ale pokud existují hranice, pravidla musí začít platit na ní.