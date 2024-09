Posílená bezpečnostní opatření skončí v Česku podle plánu, řekl Rakušan

Do konce října pak Rakušan předloží kabinetu vyhodnocení opatření včetně případného návrhu, zda by mělo Česko k opětovnému zpřísnění přistoupit například v souvislosti s vánočními svátky. Rakušan koncem dubna oznámil, že kvůli mistrovství světa v hokeji, fotbalovému mistrovství Evropy v Německu či olympiádě v Paříži zvýší Česko do konce září bezpečnostní opatření.

Policisté například na některých místech posílili své počty či vybavení. „Ke 30. září opatření v této podobě skutečně končit budou. Do 31. října pak má ministerstvo vnitra předložit vládě vyhodnocení opatření,“ uvedl Rakušan.

Společná zpravodajská skupina pak navrhne další postup. „Včetně toho, zda nějaká opatření budeme posilovat třeba před vánočními svátky, které také bývají exponované,“ dodal.

Kabinet na základě doporučení společné zpravodajské skupiny v dubnu nezvýšil stupeň ohrožení terorismem. V Česku platí od března 2016 první stupeň ohrožení, který tehdy kabinet vyhlásil v reakci na teroristické útoky v Bruselu.

Vznik čtyřstupňového systému výstrahy schválila vláda v lednu 2016, ministerstvo letos v dubnu dostalo za úkol stávající systém posoudit a v případě nutnosti navrhnout revizi.

Rakušan nechtěl prozrazovat, zda změny v systému navrhne. „Já bych to nechal na toho 31. října, i toto bude součástí naší zprávy,“ uvedl. Úprava stupně ohrožení terorismem je podle Rakušana věcí, která má potenciál vyvolat paniku. „Nemáme žádnou zprávu z bezpečnostní komunity, že by ČR nyní hrozilo nějaké bezprostřední nebezpečí. Taková zpráva prostě neexistuje,“ zdůraznil.

I když se bezpečnostní situace může zdát vyhrocená, loňské statistiky podle Rakušana v Česku ukázaly reálný pokles kriminality v podstatě ve všech jejích segmentech. „V roce 2023 jsme také po dlouhých letech neměli vyhlášený žádný krizový stav, ten rok proběhl mnohem klidnějším způsobem a kriminalita nestoupá ani letos,“ uvedl. Přes objektivní zklidňování situace se podle Rakušana snaží pocit strachu živit populisté, kteří pak nabízejí svou ochranu. „To je stará osvědčená metoda, v současné době ovšem navýsost nezodpovědná,“ dodal.