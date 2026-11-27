„Dělat Opozici jinak znamená i umět si přiznat chybu a omluvit se. Tohle vyjádření se mi nepovedlo,“ přiznal Rakušan na síti X.
Podle svých slov chtěl upozornit především na to, že stát musí mít pro krizové situace nastavené jasné mechanismy a nemůže spoléhat pouze na dobrou vůli soukromých médií. „Nechtěl jsem zpochybňovat práci novinářů a redakcí. Soukromá média v krizích pomáhala a patří jim za to úcta a díky,“ dodal.
„Vyznělo to blbě, uznávám, a dotklo se to lidí, jejichž práce si vážím. Za to se omlouvám,“ uzavřel předseda STAN.
Rakušan se k roli komerčních médií vyjadřoval ve středeční debatě v Olomouci v rámci svého turné Opozice jinak. V reakci na dotaz jednoho z diváků, který navrhl prodej České televize a Českého rozhlasu, hájil nezastupitelnost veřejnoprávních médií.
Jako příklad uvedl povodně ze září 2024, kdy byl ministrem vnitra. Položil přitom řečnickou otázku, zda by soukromá média, jejichž cílem je vydělávat, poskytovala občanům každou hodinu aktuální informace o situaci. Zpochybnil také, zda by komerční stanice vysílaly pořady pro menšiny, seniory nebo vzdělávací obsah pro děti, pokud by jim nepřinášely zisk.
Proti jeho slovům se následně ohradilo vedení iDNES.cz v čele se šéfredaktorem Matyášem Kaiserem a vedoucím zpravodajství Tomášem Fraňkem. Upozornilo, že redakce během povodní přešla do nepřetržitého režimu, včetně nočních služeb, a od 13. do 21. září 2024 publikovala celkem 488 článků věnovaných povodním.
Redakce se ohradila také proti Rakušanovým slovům o obsahu pro menšiny, seniory či děti. Zdůraznila, že iDNES.cz i celé vydavatelství MAFRA dlouhodobě poskytují rozsáhlý informační, vzdělávací a praktický servis různým skupinám obyvatel, včetně lidí se zdravotním postižením nebo dětí a jejich rodičů. Smyslem takového obsahu podle redakce není pouze komerční potenciál, ale především užitek pro veřejnost.
Kritika zazněla také od dalších komerčních médií. Tehdejší generální ředitel a současný jednatel Rádia Impuls Jiří Hrabák připomněl, že stanice během povodní upravila vysílací schéma a její reportéři informovali přímo ze zaplavených oblastí. Za neuctivá označil Rakušanova slova také proto, že podle něj znevažují práci stovek novinářů. Proti jeho výrokům se ozvaly i Novinky.cz, které na Rakušanův výrok upozornily jako první.