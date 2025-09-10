Před budovou bývalého vlakového nádraží tou dobou už postávají hloučky lidí. Ne všichni si ovšem přišli poslechnout šéfa Starostů. V horní části centra totiž jen o 15 minut po zahájení jeho mítinku začíná vernisáž výstavy umělecké skupiny 36 sirek. Zahájit ji má loutkové divadlo, takže hned po vstupu vidíte kulisy a rozvěšené marionety.
DEN S LÍDREM
Seriál postupně přinese reportáže ze dne s lídrem celkem sedmi politických stran a uskupení, které mají podle průzkumů potenciál dostat se do Sněmovny. Volby se konají 3. a 4. října.
Součástí politické akce o patro níže to ale není. „Nebylo to plánované, je to souhra náhod. My tady máme už pár let vernisáž na začátku každého září,“ říká koordinátorka preventivních programů Moving Station a zároveň členka skupiny 36 sirek Tereza Vydarená. Ona sama prý Starosty volila v komunálních volbách, komu ale dá hlas v těch nadcházejících, zatím neví.
O čem divadlo bude? „O tom, co se může v takovém kupé stát,“ líčí Vydarená. „Třeba, že tam přijde vodník?“ dostává otázku na jednu z loutek. „To je Hnusáček. Takový ten typ člověka, který, když vejde do kupé, všichni řeknou, že je obsazeno, i když tam místo je,“ vysvětluje.
Hra opravdu nemá se Starosty ani s Vítem Rakušanem nic společného. Ačkoli se v ní podle Vydarené odehraje i následující scénka: „Děda v kupé se zeptá rytíře, který přistoupí, jestli je Ital. A když mu rytíř přisvědčí, děda odpoví: Ještě že ne Rakušan. To jsme tam přidali.“
Návštěvníci vernisáže s divadlem proudí hlavním vchodem, zájemci o Rakušana levou stranou dolů. Postává tam i desítka lidí obalených vlajkami, kteří se později hlásí k SPD.
„Snad nebudou nebezpeční,“ ukazuje jedna z organizátorek vernisáže na dlouhou dřevěnou tyč, na níž jsou přeškrtnuté fotky Petra Fialy, Víta Rakušana a obrázek hákového kříže. „Ale asi to nebude tak hrozný. Když tu byl minule Fiala, našla jeho ochranka před začátkem akce na toaletách igelitku s dlažebními kostkami,“ dodává.
Zatímco v prvním patře už lidi baví Hnusáček a jeho loutkoví kolegové, v dolním sále Rakušan s poslankyní a lídryní STAN v Plzeňském kraji Michaelou Opltovou. Na rozdíl od Fialových jízd s Ivou Pazderkovou si vystačí bez moderátora. Debatu vede sám a je třeba říct, že mu to docela jde. V přímém kontaktu s asi sto dvaceti lidmi v sále vypadá mnohem přirozeněji a sympatičtěji, než jak působí z televize.
Ve fialové košili a žlutých kalhotách se chová jako „kluk odvedle“, který jen shodou okolností zastupuje své voliče ve vládě a na ministerstvu vnitra. Jeho projev má drajv, často mění intonaci a barvu hlasu, chvílemi vyloženě přehrává. A při tom všem se situuje do role „správňáka“, který neváhá zamířit do vlastních řad.
Pod 10 procent? Skončím
„Těsně po začátku konfliktu na Ukrajině jsme měli přijít a roztrhat programové prohlášení, které má 130 stránek. Místo toho jsme měli sepsat 15 bodů, které si mohl každý vylepit na ledničku a odškrtávat, jestli jsme je splnili. Není to ale jen chyba Petra Fialy, je to i moje chyba, ani já jsem to nenavrhl,“ vykládá.
Byť na začátku odmítá, že by chtěli dělat kampaň Antibabiš, jak mu prý někteří předhazují, Babišem se to během jeho asi hodinu a čtyřicet minut dlouhé řeči prokládané otázkami z publika jen hemží. Ovšem tak nějak „nenápadně“, jméno šéfa hnutí ANO většinou zůstává nevyřčeno.
Místo toho Rakušan opakovaně hovoří o „katastrofě“, kdyby se vlády chopili „populisté a extremisté“. Však vy už víte, kdo… Sám ale věří, že „volby pořád ještě mohou dopadnout dobře“. Zopakuje i to, že kdyby hnutí STAN dostalo méně než 10 procent hlasů, jako předseda by skončil.
Přímo do Andreje Babiše, ale i do Tomia Okamury se Vít Rakušan pouští hlavně ve chvílích, kdy se obhajuje tím, že vláda či Starostové něco neudělali, tím, že oba zmínění a jejich kolegové ve Sněmovně „poslední rok a půl zneužívají přednostních práv při schvalování programu“.
Když padne otázka, proč v takových chvílích v sále nesedí, když je za to placený, Rakušan odpovídá. „Sedět osm hodin za panem Babišem či panem Okamurou a dělat, že mě to zajímá? Nezajímá! Mezitím v kanceláři pracuji a sleduji to na obrazovce se staženým zvukem.“
Jednička kandidátky Opltová po většinu doby jen postává vedle „rozjetého“ předsedy STAN a usmívá se. Dotazů k ní směřuje málo, možná tři čtyři za celou dobu. Jeden na to, zda by v politice nemělo být více žen. Mělo, odpovídá Opltová. A pak už zase hlavně stojí vedle Rakušana, poslouchá ho a usmívá se.
Jedním z hlavních motivů debaty je slib Starostů přijmout euro do roku 2030. „Tohle je rýpnutí do koalice SPOLU. Jestli to někdo z nich sleduje, tak je zdravím. My se nehodláme schovávat za fráze typu ‚až to bude pro Česko výhodné‘. Ptali jste se, proč volit Starosty. Proto, že říkáme věci jasně, bez ohledu na to, že s nimi může někdo nesouhlasit. Ano, chceme euro do roku 2030,“ prohlašuje třeba Rakušan.
V debatě o euru opět použije svůj osvědčený „fígl“. Tedy, že není neomylný. „Můžeme o argumentech pro a proti přijetí eura debatovat. Pokud by tady byl nějaký renomovaný ekonom, tak by mě asi porazil. To bych na něj musel poslat naše ekonomy,“ žertuje Rakušan a začne vypočítávat, proč by pro zemi bylo euro dobré.
Po více než půldruhé hodině končí oficiální část, jak ale dopředu slíbil, v sále zůstává i „pro ty, kteří se třeba ostýchají položit otázku veřejně“. Ještě několik desítek minut odpovídá a s lidmi se fotí. Během toho dojde i k Rakušanově žádosti „o skleničku dobrého bílého vína“. Pak se šéf STAN zarazí. „Jsme přece v Plzni, tak ne, doneste mi malou plzeň.“
Po akci Rakušan zamíří ze sálu hlavním vchodem kolem několika demonstrantů. Zamíří přímo k nim, líčí jim, že nikdy nikomu neřekl, že je dezolát, což pokládá za snobské, a sepsuje je, že ho dávají dohromady s hákenkrajcem.
Mimochodem, v debatě nepadl ani jeden dotaz na kauzu Dozimetr či na zásah na filozofické fakultě v Praze. Je konec. Vít Rakušan může být s průběhem akce spokojený. Umělci ze skupiny 36 sirek nahoře oslavují úspěšnou vernisáž. Loutka Hnusáčka visí na radiátoru.