Rada pro zdravotní rizika zanikne, deformovala systém, prohlásil Rakušan. Roli převezme krizový štáb

Rada vlády pro zdravotní rizika vznikla loni v červenci, v jejím čele je premiér, členy jsou ministři zdravotnictví, obrany a vnitra, předseda Asociace krajů, náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci a odborníky na zdravotnictví zastupuje epidemiolog Petr Smejkal.

„To je něco, co je mimo systém a bylo to konkurenční centrum rozhodování a moci v rámci krizového řízení,“ řekl Rakušan. Podle něj musí být institucí, která rozhoduje, Ústřední krizový štáb (ÚKŠ).

Nově budou mít každé pondělí schůzku ministři, kteří mají v kompetencích cokoli týkající se protikoronavirových opatření. „Časem bych měl návrh, aby se porada covidových ministrů dostala do struktury Ústředního krizového štábu, byla by to jakási zúžená Bezpečnostní rada státu,“ uvedl Rakušan.

Následně bude v týž den zasedat ÚKŠ. Podle ministra je možné se dohodnout na tom, že by se vždy nemuseli scházet všichni členové štábu, ale pouze ti, kteří mají v gesci aktuální situaci.

Rakušan také uvedl, že se řeší nový statut krizového štábu. Jednou z variant je, že v případě vnějšího rizika se bude předsedkyní ÚKŠ stávat ministryně obrany Jana Černochová (ODS), v případě epidemie a ostatních vnitřních hrozeb ministr vnitra.

Scházet by se podle Rakušana také měla Ústřední epidemiologická komise. Ke covidu a opatřením mají podle něj mluvit dva ministři - vnitra jakožto šéf ÚKŠ a zdravotnictví.

Členy štábu jsou podle statutu zástupci 13 ministerstev, šéf Správy státních hmotných rezerv, policejní prezident, ředitel hasičů, náčelník generálního štábu armády, hlavní hygienik, ředitel Státního zdravotního ústavu, vedoucí úřadu vlády, zástupce Asociace krajů i ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Odchod Švejdara

Rakušan považuje zpětně neformální schůzku se Švejdarem za nevhodnou. Policejnímu prezidentovi vytknul Tweet o odchodu policistů a nedokončenou policejní reformu. Nový ministr vnitra se neformálně sešel i s ředitelem pošty, hasičů a s ředitelem civilní rozvědky Šimandlem. Se všemi se chce sejít i oficiálně, řekl.

„Chci se všemi, a to se týkalo i policejního prezidenta, setkat oficiálně (...) a tak jsem byl i domluven s panem generálem Švejdarem,“ řekl Rakušan. „S odstupem považuji schůzku za nevhodnou a považuji ji za nešťastnou, myslel jsem si, že ta schůzka probíhá na tom formátu jako se všemi, se kterými sešel, jako informativní schůzka, kde se budeme bavit o tom, co od vzájemné spolupráce očekáváme,“ uvedl ministr.

Policejní prezident Jan Švejdar ve čtvrtek večer na Twitteru oznámil, že podá na začátku ledna žádost o odchod do civilu. Od policie plánuje odejít ke konci března. Švejdar uvedl, že dospěl k názoru, že jeho setrvání ve funkci není žádoucí.

Nová vláda by chtěla, aby post národního bezpečnostního poradce vznikl nejpozději do konce příštího roku, řekl ministr vnitra Rakušan v ČT. Pozici je podle něj nutné legislativně zakotvit.

„Bude to vyžadovat legislativní proces, přesné vydefinování pozice. Ona nebude jednoduchá. Koordinace tajných služeb, boj proti hybridním hrozbám a dezinformacím v rámci více resortů,“ řekl Rakušan. Byl by rád, kdyby pozice vznikla už v polovině příštího roku, spíše ale počítá s termínem o půl roku pozdějším.

Obchod s personáliemi

Rakušan v ČT uvedl, že i předsedové koaličních stran byli překvapeni, že nakonec dojde ke jmenování vlády jako celku. Vyloučil, že by za tím byla dohoda o některých personáliích, například o Michalu Koudelkovi, který je nyní pověřen zastupováním na pozici ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) do doby jmenování nového šéfa. Ministr vnitra však ujistil, že v budoucnu vláda neplánuje válčit s prezidentem Zemanem.

Zeman je ke Koudelkovi kritický, strany nové vlády naopak dříve deklarovaly, že by měl Koudelka být do funkce ředitele opět jmenován. Podle Rakušana zatím není jasné, kdy přesně se tím bude kabinet zabývat, považuje za nutné ale situaci vyřešit co nejdříve. „BIS má mít řádně jmenovaného ředitele, nikoli pouze pověřeného. To vždy instituci jako takovou oslabuje,“ poznamenal.