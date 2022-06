Rakušan navrhne předčasný sněm hnutí STAN, funkci předsedy chce obhajovat

Starostové volili vedení naposledy loni v srpnu, řádný sněm by se tak měl konat až za rok. „Přijdu na předsednictvo s návrhem, abychom urychlili konání sněmu tak, aby se konal na podzim,“ uvedl Rakušan. Dřívější termín podle něj není možný kvůli tomu, že se musí uskutečnit nominační sněmy v regionech.

Na sněmu chce ministr vnitra přijmout odpovědnost za všechny úspěchy i neúspěchy a zároveň obhajovat funkci. „Myslím si, že reprezentuji to, co je ve STAN poctivé a zdravé, komunálního politika, který se vlastní prací vypracoval na nějakou úroveň,“ uvedl. V předsednictvu by ale měla dostat příležitost nová generace politiků, dodal. Odmítl současně možné adepty jmenovat.

Rakušan opětovně odmítl výzvy opozice, aby kvůli kauze v pražském dopravním podniku rezignoval. Zaráží ho, když takové výzvy zaznívají od šéfa ANO Andreje Babiše, který je trestně stíhaný. „Ve chvíli, kdy policie evidentně koná bez jakéhokoliv zásahu ministra vnitra, je zcela iluzorní představa, že bych mohl něco ovlivňovat ze své funkce,“ řekl.

Rakušan dodal, že o Hlubučkovi se říkala řada věcí, stejné je to ale v případě řady politiků. „Nikdy se mi nedostal do rukou jediný důkaz, že by se něčeho nekalého mohl dopouštět,“ uvedl. Kdyby Rakušan důkaz měl, postupoval by řádně vně i uvnitř strany.

Šéf STAN podotkl, že opakovaně vystupoval proti tomu, aby byl Hlubuček lídrem kandidátky v Praze. „STAN má určitě reprezentativnější osobnosti v Praze. Bylo to vyjádření mého politického názoru, ale jistě to souvisí i s osobní důvěrou,“ uvedl.

Rakušan odmítl, že by se Starostové potýkali s větším množstvím kauz. Dění kolem stáže místopředsedy Jana Farského v USA a další případy z posledních měsíců podle něj byly spíš vnitřní problémy STAN, ve kterých ale nebylo podezření z korupce a jakákoliv trestněprávní rovina.

V sestavě řadových místopředsedů STAN jsou od sněmu ministr školství Petr Gazdík a místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová. Na funkci rezignoval v březnu europoslanec Stanislav Polčák kvůli informacím o své odměně za prosazení zákona o odškodnění pro obce za výbuch muničních skladů ve Vrběticích. Česká advokátní komora (ČAK) začátkem června dospěla k závěru, že zákon ani stavovské předpisy Polčák neporušil. Poslední místopředseda Věslav Michalik náhle zemřel koncem minulého týdne.