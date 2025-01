Pořadí kandidátů STAN do voleb určí lidé. Zájemci musí sehnat jejich podpisy

14:08

Přestože do podzimním sněmovních voleb zbývá ještě spousta času, první politici už vyráží do ulic. Politici od Starostů na pražském Smíchově představili novinku - pořadí na kandidátkách nově mohou určit přímo voliči prostřednictvím svých podpisů. Podle předsedy STAN Víta Rakušana díky tomu kandidáti vyrazí do ulic a budou získávat zpětnou vazbu od občanů.