Starosta Kyjeva Kličko je v Praze. S Bartošem jedná o pomoci Ukrajině

Jednání se věnuje řešení současné krize a dopadům války na Ukrajině, které ohrožují i rozvoj evropských regionů a měst. Mluvit se bude i o ruské agresi a pomoci při obnově a rekonstrukci Ukrajiny.

O Kličkově návštěvě informoval už ve čtvrtek na svém Twitteru ministr Bartoš. „Vitalij Kličko se nejprve proslavil jako boxer. Je mnohonásobným šampionem těžké váhy s titulem PhD, teď ale svádí úplně jiný boj. Snaží se zachránit své město a zemi před ruskými okupanty,“ uvedl Bartoš.

„Sdělí nám přímé zkušenosti a svědectví z válkou zmítaných oblastí a lépe než kdokoliv jiný z přítomných hostů nám popíše to, co Ukrajina teď nejvíce potřebuje, doplnil.

Ivan Bartoš @PiratIvanBartos Ve Slovanském domě jsem přivítal členy Evropského výboru regionů a další hosty, kteří se budou účastnit pátečního jednání v Kongresovém centru. Mezi nimi i starostu Kyjeva Vitalije Klička. https://t.co/7E11KNRPXb oblíbit odpovědět

Vitalij Kličko je spolu se svým bratrem Vladimirem od začátku války na Ukrajině jednou z nejvýraznějších postav obrany proti ruské agresi. Vladimir narukoval začátkem února k záložníkům, přiměla ho k tomu podle jeho vlastních slov láska k rodné zemi.

Do bojů se oba bratři zapojili den po ruské invazi. „Přichází na nás zkáza a smrt. Ukrajinci ale budou bojovat, dokud nezvítězí,“ řekl po prvních útocích kyjevský starosta. „Věřím v Ukrajinu, věřím v mou zemi a věřím ve své lidi,“ uvedl. Jeho bratr označil útok Ruska za očividné porušení mezinárodního práva.

Starostou ukrajinské metropole se Kličko stal v roce 2014. Volbu vyhrál poté, co ve stejném roce vzdal kandidaturu na post prezidenta a podpořil pozdějšího vítěze Petra Porošenka.

Velkou část dětství strávili bratři Kličkovi v Čechách, neboť jejich otec sloužil jako vojenský letec na letišti v Milovicích. Mezi roky 1980 a 1985 žila celá rodina v Mimoni.

„Neustále mě to do Mimoně táhne. Je to důležitá součást mého života. Vždy si musím projít školu a dům s garsonkou, ve které jsme s rodiči bydleli. Pořád tam stojí,“ řekl Kličko.

Mnozí experti považují bratry Kličkovy za jedny z nejlepších boxerů všech dob. Oba jsou bývalí šampioni v těžké váze. Vitalij si vysloužil přezdívku Železná pěst, po ukončení kariéry získal status čestného šampiona. Jeho bratr Vladimir byl řadu let šampionem tří ze čtyř hlavních organizací profesionálního boxu IBF, WBO a WBA, v roce 1996 zvítězil na olympijských hrách v Atlantě.