Vítězové a poražení 2020: ‚covidový‘ lékař či bývalá hejtmanka. Všem vévodí pětitýdenní ministr

Praha Scénář jako z hollywoodského filmu: na jaře se k němu upínaly všechny naděje, Češi věřili, že Roman Prymula svým rázným vojenským stylem vyvede republiku z koronavirové krize. První vlnu země skutečně zdolala úspěšně a epidemiolog dostal i metál od prezidenta. Jenže pak coby ministr zdravotnictví v době zavřených restaurací zašel na nápoj do vyšehradského podniku Rio’s – a bylo po aureole hrdiny i po ministrování. Prymula tak pro rok 2020 dokázal ztělesnit hlavního vítěze i poraženého.

Uplynulých 365 dní zařadilo mezi poražené skoro všechny, protiepidemické restrikce decimovaly byznys, vysoké počty nakažených s těžším průběhem zase personál v nemocnicích, který zažil prakticky permanentní službu.

Proto LN coby dílčího vítěze, symbolicky za všechny sestry, lékaře a další pracovníky ve zdravotnictví, vybraly anesteziologa Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Martina Balíka, který jako první v zemi podal pacientovi remdesivir. Příběh měl dobrý konec, nakažený taxikář přežil.

Mezi poražené LN zařadily fotbalového funkcionáře Romana Berbra, policejní razie kolem jeho aktivit naznačila, že v tuzemském fotbale je třeba pořádně vyvětrat. Doplňuje ho exhejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO), která neváhala podat trestní oznámení na záchranářku, jež upozornila, že se nedostává ochranných pomůcek.



Prymula: padouch i hrdina

Po raketovém nástupu se stal nejkratší dobu sloužícím ministrem zdravotnictví. Tak by se dal v kostce shrnout příběh Romana Prymuly, který vydržel ve vládní funkci jen pět týdnů. I přes rozpačitý konec si šestapadesátiletý profesor epidemiologie nese dál punc odborníka, co nemluví do větru.

Roman Prymula

Bývalý sociálnědemokratický ministr Jan Mládek před lety přirovnal politiku k jízdě na tygrovi. Jeho slova perfektně charakterizují posledních devět měsíců Romana Prymuly. Ten letos zažil tolik, co lecjakého smrtelníka nepotká za celý život. Až do března nepříliš známý náměstek ministra zdravotnictví, který se prakticky přes noc stal tváří boje proti 1. vlně pandemie covidu-19 u nás.

Měl pro to ideální předpoklady – odbornost vojenského lékaře, který celý svůj profesní život zasvětil problematice imunizace a vakcinace. Nástup pandemie zastihl milovníka šachové hry takříkajíc připraveného. Erudici však dokázal zajímavým způsobem skloubit i s vojenskou rozhodností a klidem, který byl v počátku šíření viru nedostatkovým zbožím.

Chvilku nic, chvilku ministr

Asi nejvíce ale jeho strohý způsob vyjadřování zarezonoval, když zcela bez přípravy na veřejnosti ve vysílání České televize „vystřelil“ odhad, že se kvůli zavřeným hranicím nepodíváme do ciziny rok nebo dva. Vysloužil si za to kritiku. Jakkoli šokující jeho sdělení bylo, s odstupem je jasné, že s pandemií budeme bojovat jistě i podstatnou část roku příštího.

Prymula si rychle získal přízeň i samotného premiéra Andreje Babiše. V březnu se dokonce nakrátko stal šéfem Ústředního krizového štábu (ÚKŠ), ačkoli tato role standardně připadá ministrům vnitra. Po několika týdnech se však ukázalo, že je v této pozici spíše než lékařská odbornost potřeba schopnost koordinovat a distribuovat ochranné pomůcky, kterých byl tehdy v Česku zoufalý nedostatek. Po počátečních peripetiích spojených s neochotou přepustit post koaličnímu partnerovi premiér kývl na rošádu a Prymulu v dubnu v roli předsedy ÚKŠ vystřídal ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

O klidu si však mohl nechat Prymula jen zdát. Národní bezpečnostní úřad mu totiž nevydal bezpečnostní prověrku, kterou po něm požadoval ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Šlo o podmínku jeho dalšího setrvání v roli náměstka ministra. Po Babišově intervenci Prymula dostal pro získání prověrky odklad. Už tak narušená osobní chemie mezi Vojtěchem a Prymulou však vedla k rychlému konci. Prymula v květnu oznámil, že resort opustí. Věrně vztahy s ministrem ilustrovala Vojtěchova reakce. Ten novinářům řekl, že se o odchodu svého náměstka dozvěděl z televize.

Ani tentokrát ale neměl příběh Prymuly definitivně skončit. Do služeb ho obratem povolal premiér Babiš. Na Úřadu vlády pro Prymulu vzniklo nové místo zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví. Většina opozice to měla za jasnou trafiku. Premiér se bránil: „Bude mít nižší plat než na ministerstvu, tak jsou to všechno nesmysly, které já odmítám. Profesor Prymula je vědec, takže nějaké trafiky, prosím vás, já nikomu nedávám trafiky.“

Grande finále

Jenže po letních prázdninách a nástupu druhé vlny pandemie pro změnu oznámil konec v úřadu ministr Vojtěch. Až nyní nastala profesorova hvězdná hodina. Na ministerstvo zdravotnictví se totiž Prymula v září vrátil. A to rovnou na místo ministra. Během prvního dne v úřadu prohlásil: „Já bych tady chtěl hrozně moc poděkovat jednak odcházejícímu panu ministrovi, protože tady odvedl obrovský kus práce, panu premiérovi za důvěru, kterou mi dal. Já se pokusím ji naplnit, byť to určitě nebude jednoduché.“

O důvěru premiéra ovšem rychle přišel. Přesně po 39 dnech. Osudnou se mu nestala nezvládnutá pandemie, nýbrž schůzka s druhým mužem hnutí ANO Jaroslavem Faltýnkem. Ta se odehrála 22. října ve večerních hodinách v restauraci Rio’s na pražském Vyšehradě, ačkoli měl být podnik kvůli vládním opatřením uzavřen. Fotky politiků z noční schůzky přinesl bulvární deník Blesk. Prymula nejprve svoji účast na setkání obhajoval a odmítal rezignovat, k čemuž byl vyzván řadou vládních i opozičních politiků. Po tlaku Babiše ale přijal politickou odpovědnost, odstoupil a na jeho místo už 29. října přišel nový ministr Jan Blatný.

Prezident Miloš Zeman Prymulovi nicméně i tak udělil vyznamenání – Řád bílého lva – za zvládnutí první vlny pandemie. Slavnostní akt nicméně proběhne až příští rok v říjnu. O odcházejícího ministra se postaral i Babiš. Zaměstnal ho na Úřadu vlády jako svého poradce. O Prymulovy predikce a analýzy k pandemii nepřestala mít zájem ani média.

Vítězové: „covidový“ lékař a host na Tchaj-wanu

Ocenění za obětavé nasazení zasluhují po krušném letošku všichni zdravotníci, LN jako vítěze roku 2020 vybraly symbolicky jednoho z nich. Z politického prostředí cena míří za šéfem Senátu, který se v covidovém monotématu svedl prosadit s jinou agendou a dotáhnout sen zemřelého Jaroslava Kubery.

Martin Balík



Trvalo dva měsíce, než nakažený třiapadesátiletý taxikář mohl opustit lůžko Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) v Praze. Bojoval o život, napojený na přístrojích a ve velmi těžkém stavu. Když odcházel domů, jedním z lidí po jeho bohu byl i šéf Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny VFN Martin Balík – lékař, který jako první podal v České republice pacientovi s covidem remdesivir.

Martin Balík

Postupně začalo být zřejmé, že remdesivir není zázračnou kúrou, že jeho účinnost je omezená a ne pro každého se hodí, ale na jaře se k tomuto léku upínala obrovská naděje a vyléčený taxikář, jemuž remdesivir pomohl, přinesl jeden z potřebných pozitivních příběhů do ovzduší zmaru. Lék nebyl ani zdaleka to jediné, co mu zachránilo život, to byla hlavně péče lékařů a sester, kteří nejsou vidět, ale bez nichž by nakažení nemohli být ve statistice vedení jako uzdravení a propuštění domů.

Balík se zapsal i tím, že větší obavy než ze samotné nákazy vyjadřoval z restrikcí. Když vláda oznámila, že se chystá zavření škol, nazval to kudlou do zad. Protože to komplikovalo situaci zdravotníkům s dětmi, jež tak najednou byly přes den bez dohledu. Podobné obavy vyjádřil i o pacienty s jinou než covidovou diagnózou, na které se kvůli koronaviru mnohdy a mnohde nedostalo.

Shrnul tak dva hlavní důvody, proč je nutné přistupovat k nové infekci s respektem, ale bez oslepujícího strachu. Aby nezkolaboval zdravotnický systém a aby neumírali zbytečně lidé s jinými obtížemi.

Miloš Vystrčil



Zesnulý šéf Senátu Jaroslav Kubera uměl být umanutý. Pojal tak záměr, že coby jeden z nejvyšších ústavních činitelů vykoná oficiální návštěvu na Tchaj-wanu. Všechny alarmy v čínské diplomacii se kvůli tomu rozblikaly rudým světlem, Čína totiž samostatnost Tchaj-wanu neuznává a dle mezinárodních dohod to nedělá ani Česká republika a Evropská unie.

Miloš Vystrčil

Než mohl sen dotáhnout, Kubera zemřel a horkého bramboru se po něm ujal jeho kolega z horní komory i ODS Miloš Vystrčil. Vzduchem létaly nóty, proti návštěvě vystupoval Černínský palác, úřad vlády i Hrad; prezident Miloš Zeman přestal Vystrčila dokonce zvát na koordinační schůzku ústavních činitelů, Čína hrozila bojkotem zdejších podnikatelů.

Na začátku září Vystrčil, v roli předsedy Senátu, Tchaj-wan navštívil. Kvůli čínským hrozbám a explicitně vyjadřovanému odporu Hradu získala cesta mimořádný ohlas a punc vzdoru východní diktatuře. Zeman svým odstrkováním Vystrčila paradoxně přispěl k tomu, že Senát měl pozornost, jakou běžně nezažívá, a vyprofiloval Vystrčila coby výraznou figuru jednoho politického proudu. I tato okolnost přispěla k tomu, že občanský demokrat z Vysočiny pozici předsedy horní komory obhájil, třebaže výsledek voleb pro ODS tak jasně nevyzněl.

Poražení: exhejtmanka a stíhaný fotbalový boss

V ideálním případě bychom na tomto místě oznamovali, že hlavním poraženým roku je covid-19. S tím budeme ale muset nejméně rok počkat. Místo toho LN zabrousily do politiky a vybraly bývalou středočeskou hejtmanku, jejíž působení v kraji provázela řada kauz. Druhým člověk na chvostu úspěšných je bývalý mocný fotbalový funkcionář, pro něhož si letos kvůli údajné manipulaci se zápasy a snaze ohýbat dotace došla policie.

Jaroslava Pokorná Jermanová



Středočeskému kraji vládlo poslední čtyři roky hnutí ANO, jehož hejtmance se dostávalo nezvykle mnoho mediální pozornosti. Jen povětšinou z těch nejhorších možných důvodů.

Výsledek voleb byl taktéž špatný. ANO skončilo druhé a nejlidnatější kraj Česka definitivně ztratilo, když ho široká koalice zvolených stran poslala jako jedinou partaj do opozice.

Jaroslava Pokorná Jermanová.

Čtyřletou vládu Jaroslavy Pokorné Jermanové doprovázely politické turbulence i kauzy. Jen rok po ustavení koalice s hnutím STAN, ODS a Nezávislými Středočechy se na krajském úřadě trhala koaliční smlouva.

Pak začaly přicházet kauzy spojené přímo s hejtmankou. Nejprve se ukázalo, že její manžel běžně využíval její služební vůz k soukromým účelům. Modelem Kodiaq, který kraji zapůjčila Škoda Auto, například jezdil na zápasy své milované fotbalové Slavie.

„Už se nedotknu žádného předmětu Středočeského kraje, kromě manželky,“ dušoval se a vtipkoval v létě 2018 Pokorný.

Rok na to se ukázalo, že úřad Pokorné Jermanové vyplácí některým zaměstnancům prémie až 85 tisíc měsíčně, čímž jejich platy převýšily ty ministerské.

Možná nejrozpačitější moment hejtmanky ale přišel letos na jaře ve spojitosti s covidem. Poté co záchranářka Veronika Brožová dopisem zkritizovala dostupnost ochranných prostředků pro středočeské záchranáře, na ni kraj pod vedením Pokorné Jermanové podal trestní oznámení za šíření poplašné zprávy.

Hejtmanka se snažila, v očích voličů zřejmě marně, očistit tím, že zdravotnici opakovaně omlouvala, což zakončila tvrzením, že petici podporující záchranářku by ráda podepsala.

Jistý vliv ve Středočeském kraji si ale ponechala. Po porážce ve volbách totiž našla místo v dozorčích radách benešovské a příbramské nemocnice.

Roman Berbr

Když letos 16. října policie začala se zásahem v sídle české fotbalové asociace, bylo jasné, že pověst nejpopulárnějšího sportu světa dostane v Česku pěkně zabrat.

Roman Berbr

Vše se točilo okolo místopředsedy asociace Romana Berbra. Ten měl podle odposlechů doslova diktovat, jakým způsobem a které zápasy mají sudí pískat. Rozsáhlý spis, který policie na Berbra a jeho spolupracovníky nachystala, bude zřejmě stát kariéru řadu dalších činovníků, včetně špičkových sudích. Mezi nimi možná i elitního rozhodčího Pavla Královce, jehož hlas je slyšet i na odposleších.

Není vyloučeno, že herci Petr Čtvrtníček a Jiří Lábus budou mít dost materiálu na pokračování divadelní hry Ivánku, kamaráde. Věty o úderech „basebalkou po koulích“ či „vypálení baráku“, které už ze spisů unikly, jsou dle informací LN jen začátek.