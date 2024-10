Vichr na západě Čech poškodil vedení a kácí stromy, do jednoho narazil vlak

„Od nočních hodin do deseti hodin dopoledne zasahovali ve čtvrtek hasiči v kraji u devatenácti událostí v souvislosti s větrem. Jednalo se o popadané stromy, které blokovaly průjezd na vozovkách. Ve dvou případech šlo o poškozené sloupy s dráty elektrického vedení,“ uvedl Kasal.

U Lipové u Chebu spadl strom na trakční vedení a začal hořet. Do stromu pak narazil osobní vlak, další vlak na vedlejší koleji stihl před spadlým stromem zastavit. Událost je bez zranění, provoz na železnici je ale zastavený. Podle webu Českých drah nahradila provoz na trati autobusová doprava. Omezení by podle odhadů mělo trvat do 13:30.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) @CHMUCHMI ⚠️Výstraha ČHMÚ na silný vítr ℹ️ Ve čtvrtek bude přes naše území přecházet od západu studená fronta.



🌬V noci na čtvrtek 10. 10. bude v Jeseníkách a v Beskydech a také ve Frýdlantském výběžku zesilovat jižní až jihovýchodní vítr, v nárazech bude přesahovat rychlost 65 km/h.



Podle údajů meteorologických stanic Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) fouká i v nižších polohách, nárazy větru jsou okolo 50 až 65 kilometrů za hodinu. Na Klínovci ale nejsilnější nárazy větru přesáhly i 90 kilometrů za hodinu.