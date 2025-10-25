Česko v neděli zasáhne silný vítr. Může způsobit pády větví i škody na budovách

  11:15aktualizováno  11:15
Čechy a Vysočinu zasáhne v neděli silný vítr s nárazy o rychlosti až 70 kilometrů za hodinu. Hrozí kvůli tomu pády větví i menší škody na budovách. Vyplývá to z výstrahy, kterou v sobotu zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Podle meteorologů bude silný vítr souviset s tlakovou níží Benjamin nad jižní Skandinávií, která do Česka přinese chladný a vlhký vzduch od západu. Výstraha platí v neděli od 10:00 do 18:00 pro většinu republiky, kromě Moravskoslezského, Zlínského, Jihomoravského a Olomouckého kraje.

Podle ČHMÚ bude během dopoledne zesilovat jihozápadní až západní vítr. Nejvyšších rychlostí dosáhne hlavně odpoledne a večer, potom už bude od večera vítr postupně zeslabovat.

Vítr může způsobit pády větví, poškození stromů a menší škody na budovách. Hrozí také komplikace v dopravě a nebezpečí úrazu uvolněnými předměty. Lidé by měli zajistit okna, dveře, volně uložené předměty a na horách se vyhnout hřebenovým túrám.

