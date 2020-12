Vláda 22. prosince požádá o prodloužení nouzového stavu, oznámil Babiš

Praha Vláda bude Sněmovnu 22. prosince znovu žádat o prodloužení nouzového stavu. Premiér Andrej Babiš (ANO) to řekl Právu. Nouzový stav poslanci nedávno prodloužili do 23. prosince na návrh komunistů, přičemž vláda žádala až do 11. ledna. Předseda KSČM Vojtěch Filip nechce předjímat, jak se jeho strana nyní zachová. Právu řekl, že neví, jaké by pro nouzový stav měla vláda důvody.