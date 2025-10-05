SPD a Motoristé se tlačí do vlády, ANO by radši od nich podporu své jednobarevné

Konkrétní plány ohledně budoucího složení vlády podle místopředsedkyně Aleny Schillerové nepadly, načrtla tak pouze základní vize, se kterými jde ANO do jednání. „“Chceme premiéra. Neumím si představit, že bychom neměli ministerstvo financí. Uvažujeme o takovém ministerstvu hospodářství. Ale důležité je i školství, zdravotnictví,“ řekla Schillerová v pořadu Partie na CNN Prima News.
Andrej Babiš ihned po vyhlášení vítězství ve volbách ohlásil, že bude chtít cílit na složení menšinové jednobarevné vlády hnutí ANO, což odůvodňoval svými tvrdými nároky na ministry a plnění stanovených úkolů. Z nedělních slov Schillerové ale vyplývá, že by přece jen mohlo dojít i k dohodě o složení plnohodnotné vlády společně s Motoristy a SPD.
Před volbami uvedl lídr SPD Tomio Okamura, že má v budoucí vládě zájem o ministerstva vnitra, obrany, školství, průmyslu a obchodu či zahraničí. Jeho strana však ve volbách skončila až na pátém místě, její vyjednávací pozice se tak značně zhoršila.
„Byl jsem pozván na schůzku s Andrejem Babišem po volbách. Jel jsem si tam především poslechnout vítěze voleb. Jak situaci vidí, jaké má představy. A ty představy mi řekl,“ řekl Okamura v Partii Terezie Tománkové. Dodal také, že byl s noční schůzkou spokojen.
A také v televizi vycouval od požadavku obecného referenda, ve kterém by se řešila otázka vystoupení Česka z NATO a/nebo EU. Zdůvodnil to jednak oslabením SPD, jednak prioritou rychle skoncovat s vládou Petra Fialy.
Politologové se pro iDNES.cz shodli, že Okamura by mohl za podporu menšinové vlády získat spíše post předsedy Sněmovny, kde by vystřídal Markétu Pekarovou Adamovou (TOP 09).
Také Motoristé mají ambici vstoupit do vlády, jejich pražský lídr Boris Šťastný to uvedl v debatě na televizi Nova. „Získali jsme téměř sedm procent, máme šanci jednat o budoucím uspořádání České republiky, takže jsme v tomto ohledu spokojeni,“ uvedl.
Odmítl však, že by došlo k nějakému jednání. „Že už se o něčem jednalo, je nadhodnocené,“ prohlásil Šťastný o noční schůzce Motoristů s předsedou vítězného hnutí ANO Andrejem Babiše. Potkali se podle jeho slov jen na pětačtyřicet minut a vypili sklenku vína.
Již před volbami však zástupci ANO uvedli, že mají k Motoristům blíže než k SPD. „Nikdy jsme se netajili tím, že Motoristé jsou nám blízcí,“ řekl Karel Havlíček v sobotu večer. Místopředseda ANO vidí řadu programových styčných bodů. Připomněl také, že zástupci ANO i Motoristů jsou ve stejné frakci v Evropské parlamentu.