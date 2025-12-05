Hlasování o důvěře nové Babišově vládě má být 13. ledna, řekl Okamura

Zatím není zřejmé, zda bude členem vlády i Filip Turek, kterého Motoristé sobě navrhují na post ministra životního prostředí.
Prezident Petr Pavel označil ve čtvrtek to, že jmenuje ministrem čestného prezidenta Motoristů sobě Filipa Turka, za málo pravděpodobné. Turka přijme v pondělí v poledne.
Koaliční rada to podle šéfa Motoristů Petra Macinky v pátek neřešila. „Řekli jsme si, že se k tomu vrátíme, až doběhne kolečko u pana prezidenta,“ řekl Macinka. V pondělí přijme Pavel poslední tři kandidáty do nové vlády, kteří u něj zatím nebyli.