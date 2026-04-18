Vláda nechce Vystrčilovi poskytnout letoun k cestě na Tchaj-wan, řekl Babiš

Předseda horní parlamentní komory, který má Tchaj-wan navštívit s podnikatelskou delegací na přelomu května a června, může podle ministerského předsedy cestovat komerční linkou. Vystrčilovu reakci ČTK zjišťuje.
Na Babišovy slovy reagoval bývalý premér Petr Fiala. „Nejen ministr Macinka, ale už i premiér ukazuje trapnou malost v chování k nejvyšším ústavním činitelům, kteří nejsou z vládní koalice,“ napsal na sociální síť X. Následně se zeptal, zda za tím není něco víc. „Nechce tím Andrej Babiš třeba vyjít vstříc Čínské lidové republice?“ dodal.