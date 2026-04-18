Vláda nechce Vystrčilovi poskytnout letoun k cestě na Tchaj-wan, řekl Babiš

  21:19
Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) odmítla poskytnout předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi (ODS) letoun pro cestu na Tchaj-wan. Babiš to řekl v debatě k devátému výročí internetové televize XTV, uvedl v sobotu server Blesk.cz. Premiér podle něj nesouhlas zdůvodnil odlišnou vládní zahraniční politikou ve vztahu k Číně.
foto: Petr Topič, MAFRA

Předseda horní parlamentní komory, který má Tchaj-wan navštívit s podnikatelskou delegací na přelomu května a června, může podle ministerského předsedy cestovat komerční linkou. Vystrčilovu reakci ČTK zjišťuje.

Na Babišovy slovy reagoval bývalý premér Petr Fiala. „Nejen ministr Macinka, ale už i premiér ukazuje trapnou malost v chování k nejvyšším ústavním činitelům, kteří nejsou z vládní koalice,“ napsal na sociální síť X. Následně se zeptal, zda za tím není něco víc. „Nechce tím Andrej Babiš třeba vyjít vstříc Čínské lidové republice?“ dodal.

Mohlo by Vás zajímat

