Vláda projedná počet míst na úřadech. Babiš chce ušetřit na provozu

Autor:
  7:04aktualizováno  7:04
Počet a strukturu míst na ministerstvech a dalších úřadech, takzvanou systemizaci, projedná na posledním letošním zasedání vláda Andreje Babiše. Ještě předtím se schází koaliční rada ANO, SPD a Motoristů sobě. Babiš na ní bude chtít hovořit s předsedou Motoristů sobě a ministrem Petrem Macinkou o škrtech na ministerstvu zahraničí.
Premiér Andrej Babiš a Karal Havlíček přichází na zasedání nové vlády ANO, SPD...

Premiér Andrej Babiš a Karal Havlíček přichází na zasedání nové vlády ANO, SPD a Motoristů. Na schůzi se řeší mimo jiné i ceny energií, emisní povolenky ETS 2, migrační pakt či rozpočet na příští rok. (16. prosince 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Ministryně financí Alena Schillerová a ministr průmyslu Karel Havlíček na...
Premiér Andrej Babiš na zasedání nové vlády ANO, SPD a Motoristů. Na schůzi se...
Ministr zahraničí a životního prostředí Petr Macinka a ministr obrany Jaromír...
Ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný a ministr kultury Oto...
10 fotografií

Macinka chce zrušit řadu odborů včetně bezpečnostní a multilaterální sekce, do níž patří odbor sankcí, kybernetického prostoru a odolnosti vůči hybridnímu působení, který chce přesunout pod jinou část úřadu. Oddělení globálních rizik a odolnosti se má úplně zrušit. Na ministerstvu životního prostředí zase Macinka nepočítá se sekcí ochrany klimatu.

Systemizace počítala od letošního ledna s tím, že v Česku bude 73 520 úřednických míst, o 205 meziročně více. Babiš minulý týden řekl, že chce na provozu ministerstev ušetřit pět procent. Slučování a další změny struktury ministerských sekcí využívají členové vlády často také k prosazení personálních změn ve vedoucích pozicích.

Vláda se vrátí i k návrhu státního rozpočtu na příští rok, který plánuje schválit 19. ledna. Ministryně financí Alena Schillerová v sobotu České televizi řekla, že považuje za pravděpodobné, že se bude muset schodek rozpočtu zvýšit. Nová koalice ANO, SPD a Motoristů sobě odmítla návrh bývalé vlády Petra Fialy se schodkem 286 miliard korun.

Vláda také projedná a zřejmě podpoří senátní návrh ústavní novely, která má dát Nejvyššímu kontrolnímu úřadu právo prověřovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu.

Vstoupit do diskuse

Co přinese rok 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.