Vláda by měla podle ODS předložit návrh na řešení výpadků příjmů obcí a krajů

Praha Vláda by měla podle opoziční ODS předložit do konce května návrh, jak řešit výpadky příjmů obcí a krajů z výnosů z daní v důsledku epidemie koronaviru. Ministerstvo pro místní rozvoj podle vládního ANO chystá rozsáhlý dotační program, který by mohly obce a kraje využít. Představitelé obou politických uskupení to uvedli před středečním jednáním Senátu.

Horní komora má ve středu schvalovat zákon, podle něhož by malé společnosti s ručením omezeným, které musely kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru zastavit činnost, mohly podobně jako živnostníci získat kompenzační příspěvek 500 korun denně. Využity na to budou výnosy daně z příjmů zaměstnanců, což sníží příjmy obcí a krajů.

Předseda senátorů ODS Martin Červíček uvedl, že obce by takto ročně mohly přijít až o 11 miliard korun, kraje o čtyři miliardy korun. Senátní hospodářský výbor proto navrhl, aby se peníze na výplatu příspěvku získaly jiným způsobem. ODS i ANO ale přesto chtějí umožnit schválení zákona beze změn. ODS podle Červíčka navrhne Senátu, aby vládu požádal o předložení návrhu na vyrovnání výpadků do územních rozpočtů s termínem do konce května. V opačném případě hodlají senátoři ODS v červnu předložit novelu o rozpočtovém určení daní, která by posílila příjmy obcí a krajů.

Místopředseda senátorů ANO Jaroslav Větrovský řekl, že ministerstvo pro místní rozvoj chystá rozsáhlý dotační program, který by měl poskytnout „dotační příležitosti“ pro města a obce, aby do dopady na ně „neměly být tak fatální“. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) podle svého vyjádření na sociálních sítích doufá, že Senát ve středu zákon o kompenzačním příspěvku schválí. Jinak by se výplata podpory zdržela o 14 dní, protože zákonem by se musela opět zabývat Sněmovna.