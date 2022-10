Česká vláda pojede do Kyjeva na jednání s ukrajinským kabinetem

„Nepojede celá vláda, jak je na takových jednání zvykem, jen nějaká část,“ potvrdil portálu iDNES.cz Smolka. To je podle něj běžná praxe. Do Kyjeva by měla odjet zhruba polovina členů kabinetu podle toho, na jaké agendě se při přípravě setkání politici dohodnou.

Kdo konkrétně z českých ministrů do Kyjeva pojede není ještě jasné. Vybírat se budou ministři v závislosti na tématech, o kterých se bude na zasedání jednat. „Konkrétní témata ještě nejsou známá. Další detaily budeme vědět s blížícím se časem,“ dodal Smolka.

V podobném formátu a počtu jedná pravidelně česká vláda s partnery z Polska, Slovenska a Izraele.

Vláda bude muset vzít v ohled všechna možná bezpečnostní rizika. „Všechna hlediska se musí brát v úvahu, což je na podobných cestách běžné. Ta ukrajinská bude mít samozřejmě svá specifika,“ doplnil Smolka.

Ukrajinský premiér Denys Šmyhal se ve čtvrtek v Praze zúčastnil prvního summitu Evropského politického společenství (EPC). Na Pražském hradě měl možnost debatovat s více než čtyřmi desítkami státníků o válce na Ukrajině, migraci, energetice a ekonomické situaci.

Nová platforma zahrnula členské státy Evropské unie, Ukrajinu a také například země západního Balkánu, Británii, či Turecko. Během úvodní části jednání se k politikům připojil videohovorem ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Se Šmyhalem se na okraj summitu setkal premiér Petr Fiala (ODS). Česko od počátku ruské invaze na Ukrajinu Kyjev podporuje. Fiala byl mezi první trojicí evropských politiků, kteří po začátku válečného konfliktu hlavní město Ukrajiny navštívili. Česko dosud podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) Ukrajině poskytlo vojenskou pomoc za 4,2 miliardy.