Vláda chce opět Zemanovi navrhnout povýšení ředitele BIS Koudelky

PRAHA Vláda chce potřetí navrhnout ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelku na jmenování do generálské hodnosti. Prezident Miloš Zeman ho loni dvakrát povýšit odmítl, BIS opakovaně ostře kritizoval. Vláda návrh podle informací ČTK zdůvodňuje vysokými profesními a osobními kvalitami Koudelky a velmi dobrými výsledky, kterých civilní kontrarozvědka dosahuje. Koudelka by podle představ vlády měl získat hodnost brigádního generála.

O návrzích na jmenování generálů bude vláda jednat v pondělí. Ministerstvo vnitra navrhuje povýšit do generálské hodnosti policejního ředitele Jana Švejdara, ministerstvo financí by chtělo vyšší generálskou hodnost pro generálního ředitele Generálního ředitelství cel Milana Poulíčka, povýšeni by mohli být také zástupci hasičů, policie a Vězeňské služby.

Zeman odmítl Koudelku povýšit loni v květnu a v říjnu. Premiér Andrej Babiš (ANO) přitom loni v říjnu řekl, že mu Zeman povýšení šéfa BIS slíbil.

Koudelka v tajných službách pracuje od roku 1992, ředitelem BIS je od srpna 2016. Média loni v květnu spekulovala o tom, že za odmítnutím jeho jmenování generálem stála mimo jiné zpráva BIS k jedu novičok, který byl využit při otravě ruského dvojitého agenta Sergeje Skripala v Británii. Zeman zprávu interpretoval jinak než ministerstva obrany a zahraničí.

Prezident také několikrát Koudelku i BIS kritizoval. O šéfovi civilní kontrarozvědky prohlásil, že není člověkem na svém místě. Kritizoval poslední výroční zprávu BIS, ve které tajná služba varuje například před ruskými a čínskými agenty. Označil ji za „plácání“ a zpravodajce za „čučkaře“.

BIS kritiku odmítá

BIS kritiku odmítla a uvedla, že má za sebou úspěšné období. Hájí se, že ji za službu pro Českou republiku poděkovala vláda i kontrolní orgány. Ocenění se BIS dočkala také při březnové cestě Babiše do USA, během které v sídle americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) Koudelka převzal ocenění za zahraniční spolupráci.

Ministerstvo vnitra navrhuje, aby byl Švejdar jmenován do hodnosti brigádního generála. Povýšení vnitro zdůvodňuje vysokou profesionální připraveností. „V současné době Policie České republiky pod jeho vedením dosahuje velmi dobrých výsledků,“ poznamenal úřad. Stejnou hodnost by mohli získat také ředitel Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje Tomáš Kužel a velitel Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky Radim Řehulka.

Šéfa celníků Poulíčka, dosavadního brigádního generála, by mohl Zeman jmenovat do vyšší generálské hodnosti generálmajora. „Prokazuje vysokou profesionální připravenost a ve svých dosavadních funkcích získal všestranné praktické zkušenosti,“ zdůvodnilo mimo jiné ministerstvo financí návrh na povýšení.

Ministerstvo spravedlnosti vládě zaslalo návrh na jmenování dvou brigádních generálů, a to náměstka generálního ředitele Vězeňské služby ČR pro bezpečnost a kontrolu Pavla Hadravy a ředitele Vazební věznice Olomouc Jiřího Ruprechta.

Koudelkova cesta do USA

Lidové noviny přišly v březnu s informací, že během cesty Babiše do USA, převzal Michal Koudelka ocenění za zahraniční spolupráci. Podle důvěryhodného zdroje z bezpečnostní komunity navštívil ve Spojených státech CIA, z jiného pak redakce zjistila, že šéf BIS narychlo zrušil jinou zahraniční cestu po Evropě. Jejich společnou cestu pak potvrdil i zdroj zpoza Atlantiku. BIS však jeho cestu nepotvrdila.

Podle informací redakce si Koudelka vyjednal účast na setkání jako jediný ze šéfů tuzemských zpravodajských služeb. Šlo tak o ocenění práce našich zpravodajců, které přitom vytrvale kritizuje český prezident Miloš Zeman.

Co se týče spolupráce tajných služeb panují mezi Čechy a Američany velmi dobré vztahy. Za poslední dva roky Česko minimálně třikrát vyšlo spojencům vstříc a sdílelo bezpečnostní obavy. Ať už šlo o vydání Jevgenije Nikulina, Rusa, který je podezírán z hackerských útoků, kauzu Novičok či nedávné varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NBÚ) před čínskými technologiemi Huawei a ZTE.