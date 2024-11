Vláda chce vědět, jaký názor mají Češi na Síkelovo portfolio v Evropské komisi

Úřad vlády v Registru smluv zveřejnil smlouvu s názvem Realizace průzkumu veřejného mínění o názorech obyvatel České republiky k evropské integraci. Průzkum má zpracovat společnost STEM – Ústav empirických výzkumů za zhruba 297 tisíc korun s DPH.

Ředitelka Odboru komunikace o evropských záležitostech Eva Húsková pro iDNES.cz uvedla, že jde o standardní průzkum v oblasti vnímání evropských záležitostí a vývoje nálad české veřejnosti vůči EU, které se mapují průběžně z dlouhodobého hlediska.

„S nástupem nové Evropské komise máme za cíl zjistit to, jakým způsobem česká veřejnost vnímá otázku konkurenceschopnosti (což má být nejdůležitější agendou nového kolegia), jaké aspekty jsou pro českou veřejnost prioritou, co ji zajímá a na co by se Evropská komise měla během svého nového mandátu zaměřit,“ doplnila Húsková. „S tím přirozeně souvisí i to, jak vnímá veřejnost portfolia jednotlivých komisařů včetně toho českého,“ dodala.

Smlouva o zajištění průzkumu.

Vyhodnocování trendů i vztah k EU

„Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele k vytvoření následujícího díla pro objednatele: Realizace průzkumu veřejného mínění o názorech obyvatel České republiky k evropské integraci a prioritním oblastem agendy nové Evropské komise včetně českého komisního portfolia,“ stojí ve smlouvě.

Průzkum má podle smlouvy mít minimálně tisíc respondentů. „Bude mít podobu písemné zprávy doplněné grafy a reprezentativními daty, jejich interpretací a doporučeními pro potřeby Odboru komunikace o evropských záležitostech,“ píše se v ní..

Současně má průzkum vyhodnocovat relevantní socio-demografické aspekty. „Přičemž bude vyhodnocovat trendy a souvislosti, a to s důrazem na specifickou segmentaci obyvatelstva s ohledem na jejich vztah k Evropské unii,“ uvádí podmínky s tím, že by měl být hotový do letošního 13. prosince.

Rozpočet 300 miliard eur

Síkela, který se zřejmě stane eurokomisařem pro mezinárodní partnerství, v minulém týdnu obstál při slyšení v Bruselu před zvolením do funkce komisaře. Jeho portfolio zahrnuje například strategii Global Gateway, tedy iniciativu s rozpočtem 300 miliard eur.

Jejím cílem je posílit nezávislost Evropské unie na zahraničních dodavatelských řetězcích a vybudovat stabilní partnerství s klíčovými zeměmi mimo EU. Program cílí na rozvoj infrastruktury a podporu ekonomické a geopolitické stability v regionech Afriky, Asie a Latinské Ameriky.