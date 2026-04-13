Vláda chce zákon, který jí umožní regulovat ceny paliv jejím nařízením

  6:52aktualizováno  6:52
Vláda Andreje Babiše projedná návrh zákona, který by jí i jejím nástupcům umožnil regulovat marže a ceny nafty a benzinu pouhým nařízením kabinetu. Vláda chce takový návrh projednat v parlamentu v režimu legislativní nouze, aby mohl začít platit co nejdříve.

Vláda Andreje Babiše rozhodla o zastropování marží distributorů paliv i snížení spotřební daně, aby tím korigovala vysoké ceny nafty a benzinu v Česku. „Marže, která je pro nás akceptovatelná, je 2,50 koruny u nafty i benzínu,“ řekl Babiš. Spotřební daň u nafty má klesnout o 2,35 koruny na litr. Opatření začne platit 8. dubna. (2. dubna 2026) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Když kabinet tento svůj záměr představil začátkem dubna, když vláda rozhodla, že bude denně oznamovat maximální ceny nafty i benzinu a že sníží spotřební daň, ministryně financí za ANO Alena Schillerová k tomu řekla, že čeká velkou podporu opozice.

„K tomu my určitě svítit nebudeme,“ odmítl to ale hned předseda opoziční ODS Martin Kupka.

Zdražování cen pohonných hmot i potravin a hrozba inflace je jedním z bodů mimořádné schůze Sněmovny, jejíž svolání si vynutila opozice a kterou na žádost pěti opozičních stran na čtvrtek svolal předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura.

Ceny paliv v březnu vzrostly po útoku USA a Izraele na Írán a eskalaci konfliktu, která omezila propustnost Hormuzského průlivu mezi Perským zálivem a Indickým oceánem.

Negativně se pravděpodobně vláda postaví k trojici poslaneckých návrhů včetně plánu ODS na snížení spotřební daně z benzinu a nafty o 1,70 Kč na litr.

Vláda projedná i nařízení, podle kterého by životní minimum vzrostlo od října, nikoliv od května. Zabývat se budou i novelou zákona o cestovních dokladech.

Babiš se vyjádří k Pavlovu požadavku, že chce být v čele delegace na summitu NATO

Premiér Andrej Babiš minulý týden na sociálních sítích uvedl, že se v pondělí po vyjádří k dopisu prezidenta Petra Pavla kvůli účasti na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře.

Pavel napsal předsedovi vlády, že hodlá být v čele české delegace. Babiš dříve řekl, že na summit hodlá jen on společně s ministrem zahraničí a šéfem Motoristů sobě Petrem Macinkou.

