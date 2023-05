Doporučujeme

Už ve čtvrtek by měla vláda představit rozsáhlý balík opatření, která přinesou napjatému státnímu rozpočtu desítky miliard korun ročně. Detaily politici do poslední chvíle tají, už teď je ale jasné, že hlouběji do kapsy budou muset sáhnout všichni – firmy, úřady a státní instituce i domácnosti.